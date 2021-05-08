 

Телеведущий Кожухов рассказал о стыде перед грузинами

08.05.2021, 0:36, Новости дня
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Телеведущий и путешественник Михаил Кожухов заявил, что испытывает чувство двойного стыда перед грузинами – за себя и Отечество, которое, по словам журналиста, якобы «ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана».

«В Грузии испытываешь чувство двойного стыда. Во-первых, за себя – перед веселыми, легкими, чудесными людьми, с которыми ты никогда не расплатишься за их гостеприимство. Во-вторых, стыд за Отечество, которое ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана. Единственное, что хоть как-то примиряет тебя с собственной совестью, – память о предках былых веков, которые сделали для Грузии больше хорошего, чем плохого, и грузины платили им благодарностью, поливая своей кровью поля русских войн», – написал Кожухов на своей странице в соцсети Facebook. Российскому телезрителю он известен как ведущий программ «В поисках приключений» и «Вокруг света».

«Михаил! Все это можно было бы писать, если бы внезапно воскресли убитые в то утро ребята из миротворческого батальона…», – ответил телеведущему генерал-майор внутренней службы МВД в отставке Владимир Ворожцов.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. РФ встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли российское гражданство, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 – российские военнослужащие. РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

В апреле 2021 года бывший заместитель министра иностранных дел Грузии времен президентства Михаила Саакашвили Серги Капанадзе, ныне один из лидеров оппозиции, признал, что грузинские военные во время войны-2008 бомбили Цхинвал запрещенными международной конвенцией кассетными бомбами.



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