 

США отказались делить ядерное оружие на тактическое и стратегическое

08.05.2021, 0:36, Новости дня
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Глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что Соединенные Штаты не делают различий между стратегическим и тактическим ядерным оружием и любое применение ядерного оружия будет иметь стратегические последствия.

«Мы не проводим различия <…>. Я стараюсь избегать использования термина «тактическое». Любое применение ядерного эффекта (оружия) будет иметь стратегические последствия», – приводит слова главы СТРАТКОМ ТАСС.

«Наряду с этим я бы сказал, что данное различие в Новом ДСНВ (СНВ-3) – между стратегическими и нестратегическими вооружениями – становится все менее релевантным», – сообщил американский военачальник на интернет-конференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

«Технологии ушли вперед. И есть целый ряд вооружений, не подпадающих под действие этого договора и представляющих угрозу не только нашим союзникам, но и прямую угрозу североамериканской части нашей страны таким образом, который не предусматривался, когда данный договор разрабатывался», – сообщил Ричард.

В апреле Москва обвинила Вашингтон в отработке навыков применения развернутого в Европе американского нестратегического ядерного оружия (НСЯО) в рамках так называемых совместных ядерных миссий НАТО, что прямо противоречит юридически обязывающим требованиям Договора о нераспространении ядерного оружия. В феврале в Москве категорически отвергли продвигаемую Вашингтоном концепцию ограниченной ядерной войны.

В 2021 году Москва и Вашингтон успели договориться о продлении СНВ-3. 3 февраля РФ и США обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для продления ДСНВ-3. Договор продлевается без изменений и дополнений на пять лет – до 5 февраля 2026 года. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах готовности США продлить ДСНВ.

В ноябре 2020 года президент Владимир Путин заявлял, что, учитывая современные военно-политические риски, РФ будет заниматься модернизацией ядерных сил.



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