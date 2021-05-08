Мнение: Вайфу-дизайнер

Во Владивостоке решили поздравить горожан с Днем Победы флагом Восходящего Солнца с Орденом Великой Отечественной Войны.

После начала шумихи, мэрия сослалась на ошибки подрядчика, который "неверно истолковал условия контракта" и пообещала исправить ситуацию, повесив правильные флаги.



База Императорского флота Японской Империи.



Русско-японская война.

Скорее всего, подрядчик имел ввиду не флаг ВМС Японии, а ранний флаг ВМС СССР, где солнце было не красным, а белым, а в центре находилась красная звезда, а в ней серп и молот.

Этот флаг являлся переработанной версией японского военно-морского флага. Как пишет А.Басов, флаг был разработан капитаном первого ранга Ордынским, который служил на Дальнем Востоке.

Новые флаги по эскизам Ордынского подняли на кораблях флота СССР 7 ноября 1923 года https://zen.yandex.ru/media/id/5f2a31a8a087395d9e824082/morskoi-hronograf-1923-7-noiabria-v-torjestvennoi-obstanovke-na-vseh-korabliah-podniat-voennomorskoi-flag-novogo-obrazca-5fa59c131aeb58326c9478b2



Учебное судно "Комсомолец".



Миноносцы "Калинин" и "Войков"



Вот например, кормовой флаг крейсера "Аврора". Причем, первый вариант флага делали на "Авроре" самостоятельно, так как не прислали эскизы. Поэтому командир "Авроры" самостоятельно нарисовал в центра флага "Ордин Красной Звезды" и в таком виде повесил. Позднее, на корабль прислали уже стандартизированный флаг.

Этот флаг и некоторые его вариации действовал до 1935-го года, когда был заменен на наиболее известный и привычный флаг Советского флота.

Подробнее про историю с флагами можно почитать вот тут http://www.vexillographia.ru/russia/USSRflot.htm

Но судя по тому, что повесили во Владивостоке, дизайнер не обратил внимание, что пропорции красного и белого на советской флаге другие, поэтому получился флаг ВМС Японии.

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