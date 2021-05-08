Мнение: О судьбе «опричника Режима™»

Порой оказывается, что карма всё-таки существует. И настигает – быстрее, чем можно было бы подумать. Не просто уже при жизни, а чуть ли не сразу.

Так и случилось с одним офицером Росгвардии. Ещё совсем недавно он разгонял митинги, прессовал врагов Режима™, радовался погонам лейтенанта и строил амбициозные планы на карьерный рост. А теперь ответка прилетела… От тех, кого он защищал.

Вчерашний росгвардеец Александр Знак сегодня уже чуть ли не оппозиционер. Моментом истины для него стала ситуация с собственной роднёй. Точнее, судебный спор его семьи с администрацией Екатеринбурга. Как только молодой мужчина включился в защиту своих прав на доставшийся от прабабушки дом в Екатеринбурге, в Росгвардии ему прямо сказали, что он может пополнить ряды безработных, если продолжит судиться с властью.

Всё дело в том, что рядом с частным сектором, где был тот самый дом, застройщик «Эфес» решил построить очередную высотку. И тут же у всех жителей небольшого квартала Коркинская–Миасская в Екатеринбурге возникли разного рода проблемы. Представитель строительной компании сразу сказал им прямым текстом: не уйдёте с предложенными компенсациями, 500 тыс. руб. за сотку, получите меньше, чем ничего. У всех строптивых землю просто изымут под муниципальные нужды.

В этом направлении как раз и пошло-поехало дело, в котором оказался замешанным Александр Знак. Очень быстро в планах местной администрации вдруг появилась автомобильная дорога — аккурат через участки несогласных. При этом в генплане развития города её никогда не было. Некоторые дома и вовсе сгорели…

Семья Знаков прошла через многие судебные тяжбы в попытке отстоять свое право на частную собственность. Безрезультатно. Суды закрывали глаза на процессуальные нарушения со стороны застройщика и принимали решения в его пользу. В своём ведомстве Александр Знак поддержки тоже не добился. И положил удостоверение на стол.

Такая вот история…

Значит, всё-таки карма? А скольких ещё «опричников» она должна будет настигнуть, чтобы те прозрели?

—