Amnesty International повторно признала Алексея Навального узником совести

Правозащитная организация Amnesty International повторно присвоила политику Алексею Навальному статус узника совести. Об этом говорится в официальном заявлении организации.

Amnesty International отмечает, что приняла неправильное решение, лишив политика данного статуса. Кроме того, организация подчеркивает, что эксперты пересматривают общий подход к использованию термина «узник совести».

«Подтверждая статус Навального как узника совести, мы не поддерживаем его политическую программу, но подчеркиваем срочную необходимость того, чтобы его права, включая доступ к независимой медицинской помощи, были признаны и приняты российскими властями»,

— говорится в сообщении Amnesty International. Правозащитники отмечают, что «некоторые из предыдущих заявлений Навального достойны осуждения». Однако, по мнению Amnesty International, политик был «заключен в тюрьму не за какое-либо известное преступление», а за свою политическую деятельность и борьбу с коррупцией. «Это акты совести, и их следует признать таковыми», — говорится в заявлении.

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Почему Amnesty International лишила Алексея Навального статуса узника совести

17 января Amnesty International признала политика узником совести после его задержания во время возвращения в Россию, однако в феврале организация отменила это решение из-за того, что Навальный «поддерживал жестокость и дискриминацию и не отказывался от подобных высказываний».

Представитель Amnesty International уточнял, что некоторые высказывания политика посчитали hate speech. В 2000-х годах Навальный участвовал в националистических «Русских маршах» и снимал агитационные ролики с призывами регулировать поток мигрантов. Позже политик отошел от организации правого толка.

Призыв Amnesty немедленно освободить Навального, как заявляли в организации, оставался в силе, потому что политик преследуется исключительно по политическим мотивам. После этого соратники Навального, в частности, Леонид Волков и Александр Головач, сами отказались от статуса узника совести.

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