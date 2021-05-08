Программа праздничных мероприятий 9 Мая в Рыбинске

08.05.2021, 8:51, Афиша

Теги: Война, Праздник

День Победы в Рыбинске отметят патриотическим акциями, спортивными и культурными мероприятиями, ретроспективой фильмов военных лет и праздничным фейерверком.

Ветеранов Великой Отечественной войны поздравят адресно – концертами во дворах.

Программу празднования 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Рыбинске откроют показательные выступления авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России над акваторией Волги в районе ДС «Полёт» в 11:15.

С 11 до 12 часов в здании железнодорожного вокзала пройдет концерт «Гармонь Победы». Горожан приглашают в арт-пространство «Навстречу Победе» в экспозицию «Советский солдат – железнодорожник».

В 11 часов в Рыбинском театре кукол начнется спектакль «Ленинградская легенда».

С 10 до 15 часов в рамках акции «Дороги памяти. Фронтовые агитбригады» состоится тематический музыкальный автомобильный проезд по улицам города. Победные приветы получат жители разных микрорайонов: Центрального, Скомороховой горы, Зачеремушного, Волжского, Северного, ГЭС, а также Веретье и Заволжье2.

С 10 до 15 часов под окнами домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны, состоятся выездные концерты.

– Впервые такой формат поздравления попробовали в прошлом году в период строгих коронавирусных ограничений. Получили очень хорошие отклики от горожан. Вместе с артистами ветеранов поздравляли и их соседи. Получилось очень трогательно. В этом году, учитывая возраст и состояние здоровья наших ветеранов, мы вновь организуем для них адресные праздничные площадки, – отметила Марина Воронина, начальник управления культуры.

С 12 до 15 часов на Аллее Славы будут работать интерактивные площадки Всероссийских акций «Рекорд Победы», «Голубь мира» при поддержке музыкального концерта «Кто сказал, что надо бросить песню на войне».

С 10 до 16 часов на Алее Славы будет открыта «Солдатская столовая». Желающие смогут попробовать настоящей солдатской каши.

С 12:30 до 14:30 горожан приглашают поболеть за участников 73-ей легкоатлетической эстафеты – учащихся школ и студентов. Легкоатлеты стартуют в районе площади Дерунова, трасса проходит по улицам Свободы, Герцена, Кольцова и Крестовой.

В 17:00 и в 18:30 ДК посёлка ГЭС и экспозиционный комплекс «Советская эпоха» приглашают на ретроспективный показ фильмов о Великой Отечественной войне – «Летят журавли» и «В шесть часов вечера после войны».

ДК «Волжский» с 18 до 20 часов готовит праздничное гуляние «Салют Победе!».

В 18:55 у мемориала «Огонь Славы» на Волжской набережной пройдет Всероссийская минута молчания и акция «Свеча памяти».

Завершит празднование Дня Победы фейерверк в 22:00.

Пресс-служба администрации города Рыбинска