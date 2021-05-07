 

Китайские ученые обнаружили новый вид дождя на Солнце

07.05.2021, 23:56, Новости дня
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Астрономы из китайской обсерватории сделали очередное открытие, исследуя происходящие на Солнце процессы. Они обнаружили на нашем светиле новый вид дождя. Разумеется, из солнечной атмосферы выпадает вовсе не вода.

Речь идет об образовании капель вещества, которое образуется в результате термоядерной реакции. Они летят к поверхности Солнца с огромной скоростью, поскольку там невероятная гравитация. Кроме того, температура солнечного дождя составляет сотни тысяч градусов.

По словам ученых, это лишь один из нескольких видов осадков на Солнце. Ранее науке были известны два из них, этот – третий и, судя по всему, не последний. Наше светило хранит еще множество тайн, напоминают специалисты.



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