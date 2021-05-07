Спортивный арбитраж отклонил вторую апелляцию Ястремской

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07.05.2021, 23:48, Новости дня
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“После решения председателя независимого трибунала отклонить второе ходатайство об отмене временного отстранения, наложенного на нее 7 января 2021 года в соответствии со ст. 8.3.1 Теннисной антидопинговой программы 2020 года, Даяна Ястремская подала апелляцию”, – отметили в сообщении.

В федерации подчеркнули, что Ястремская не имеет права участвовать в соревнованиях до окончательного разрешения ее дела.

Контекст:

Ястремскую отстранили от участия в турнирах из-за положительной допинг-пробы. Об этом 7 января сообщила ITF. В федерации уточнили, что допинг-пробу у Ястремской взяли 24 ноября 2020 года. Образец был направлен в лабораторию в Монреале. Там тест показал положительный результат – в образце был выявлен метаболит местеролона. Ястремская заявила, что не принимала запрещенные вещества.

Независимый теннисный трибунал отклонил просьбу украинской теннисистки разрешить ей участвовать в соревнованиях, несмотря на положительный допинг-тест.

В Федерации тенниса Украины заявляли, что полностью доверяют Ястремской и уверены, что она не принимала препараты, входящие в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством

3 февраля Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил апелляцию теннисистки о временном отстранении от турниров.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Ястремская занимает 31-е место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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