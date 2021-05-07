В Киеве двух мужчин подозревают в том, что они заживо подожгли бездомного

“6 мая, действуя с целью мести за якобы противоправные действия потерпевшего, подозреваемые, взяв с собой легковоспламеняющееся вещество, прибыли в заброшенный дом, где находился потерпевший, не имеющий постоянного места жительства. Действуя совместно, мужчины начали наносить потерпевшему удары, а когда тот потерял возможность себя защищать, облили его легковоспламеняющимся веществом. Осознавая, что огонь приведет к смерти и повлечет особые физические страдания, подозреваемые подожгли потерпевшего и покинули место преступления”, – сообщили а прокуратуре.

Потерпевшего госпитализировали, но 7 мая он умер в больнице.

Мужчинам сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.п. 4, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью, по предварительному сговору группой лиц). Прокуратура намерена ходатайствовать об их аресте.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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