 

Эрдоган заявил, что турецкая вакцина от коронавируса будет готова к осени

07.05.2021, 23:48, Новости дня
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“В Турции продолжается активная работа по разработке отечественной вакцины от коронавируса. Мы планируем получить вакцину к сентябрю-октябрю текущего года”, – сказал он.

По словам Эрдогана, вакцина будет рассчитана на покрытие спроса не только в Турции.

“Анкара готова поставить вакцину в любую страну мира, если получит соответствующий запрос”, – сказал он.

Контекст:

14 января в Турции началась кампания по вакцинации граждан. Первоначально их прививали препаратом китайской компании Sinovac, но недавно начали вводить вакцину Pfizer/BioNTech, сообщает Hürriyet Daily News. Также Турция подписала контракт на поставку 50 млн доз российской вакцины “Спутник V”. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Турция занимает пятое место в мире по числу случаев коронавируса, согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса. В стране подтвердили почти 5 млн случаев COVID-19, умерло 42,5 тыс. человек, выздоровело 4,7 млн пациентов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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