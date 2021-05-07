 

Умер бывший секретарь ЦК КПСС Лигачев. Ему было 100 лет

07.05.2021, 23:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лигачев умер на 101-м году жизни в Москве.

В 1980-х годах он был одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР. Лигачев прославился фразой, сказанной будущему президенту РФ Борису Ельцину – “Борис, ты не прав”, отмечает ТАСС.

На самом деле фраза, произнесенная Лигачевым в 1988 году на съезде КПСС, звучала иначе. Видео выступления опубликовал YouTube-канал DerAndrej82.

“Уважаемые товарищи, нельзя молчать, потому что коммунист Ельцин встал на неправильный путь. Оказалось, что человек обладает не созидательной, а разрушительной силой. Его оценка процесса перестройки, подходы и методы работы признаны партией несостоятельными и ошибочными. Есть в его выступлении разумные предложения. Но в целом оно свидетельствует о том, что ты, Борис, не сделал правильных политических выводов”, – сказал Лигачев.

ВИДЕОВидео: DerAndrej82 / YouTube Контекст:

Лигачев родился 29 ноября 1920 года в Томской области, почетным гражданином которой он был.  С 1983-го по 1990 год был секретарем ЦК КПСС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.04 / В России дорогу вымостили плитами с братской могилы погибших во Второй мировой войне

20.07 / В мире: Коронавирус заставил соседей умолять Россию о помощи

22.01 / Видео: В США сменилась власть: главное

21.07 / Впервые за 500 лет дворцовую стражу Тауэра сократят из-за COVID-19

26.03 / Семенченко и агента НАБУ Шевченко арестовали – СМИ

13.09 / Марш героев в Минске. Протестующие подошли к поселку, где живет Лукашенко, прозвучал выстрел в воздух

29.06 / Тренер “Реала” Зидан: судьба титула решится в последнем матче

24.03 / Поставку новой партии вакцин из Индии в Украину могут отложить на неопределенный срок – Радуцкий

25.03 / Ермак: Я бы не говорил о том, что перемирие на Донбассе сорвалось

18.03 / Ученый рассказал, стоит ли опасаться магнитиков на холодильниках и компьютерах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика