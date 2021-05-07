Умер бывший секретарь ЦК КПСС Лигачев. Ему было 100 лет

Лигачев умер на 101-м году жизни в Москве.

В 1980-х годах он был одним из инициаторов и руководителей антиалкогольной кампании в СССР. Лигачев прославился фразой, сказанной будущему президенту РФ Борису Ельцину – “Борис, ты не прав”, отмечает ТАСС.

На самом деле фраза, произнесенная Лигачевым в 1988 году на съезде КПСС, звучала иначе. Видео выступления опубликовал YouTube-канал DerAndrej82.

“Уважаемые товарищи, нельзя молчать, потому что коммунист Ельцин встал на неправильный путь. Оказалось, что человек обладает не созидательной, а разрушительной силой. Его оценка процесса перестройки, подходы и методы работы признаны партией несостоятельными и ошибочными. Есть в его выступлении разумные предложения. Но в целом оно свидетельствует о том, что ты, Борис, не сделал правильных политических выводов”, – сказал Лигачев.

ВИДЕОВидео: DerAndrej82 / YouTube Контекст:

Лигачев родился 29 ноября 1920 года в Томской области, почетным гражданином которой он был. С 1983-го по 1990 год был секретарем ЦК КПСС.

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