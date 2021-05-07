Ветеран войны в Афганистане рассказал о зарплате российских военных на Донбассе

“В нашей ветеранской организации есть люди, которые воевали на Донбассе… Наемниками – наслушались телевизора про распятых мальчиков и поехали воевать. Один из них погиб. Ему 18 лет исполнилось накануне. Он закончил школу и втихаря от родных – Евгений Пушкарев – уехал и на второй день там погиб”, – рассказал он.

Гуляев уточнил, что в ветеранскую организацию, в которой он состоит, не принимают тех, кто воевал в составе частной военной компании.

Он добавил, что манифест российских ветеранов против войны на Донбассе появился после того, как они начали получать предложения воевать там.

“Наш манифест родился из чего? Один из моих коллег по организации сказал: “Нас (тех, кто был на Донбассе) обзванивают и предлагают работу за ленточкой и зарплату в $2 тыс. в месяц”. Я понял, что сосредоточение войск на границе с Украиной не закончится просто так. Конечно же, это война. Она подпитывается до сих пор, не только этим белыми КАМАЗами, которые везут гуманитарную помощь, но и невероятным количеством оружия, денег, которые вкачиваются в этот Донбасс, в разжигание конфликта”, – рассказал Гуляев.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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