Рэпер Гнойный собрался в Госдуму от партии «Зеленая альтернатива»

Рэп-исполнитель Вячеслав Машнов, известный под псевдонимами Гнойный и Слава КПСС, сообщил о намерении баллотироваться в Госдуму восьмого созыва от партии «Зеленая альтернатива».

По словам Машнова, он обсудил свои планы с «друзьями из партии «Зеленая альтернатива» и «принял решение в сентябре выдвигаться в Государственную думу», передает ТАСС.

«Вместе с «Зеленой альтернативой» <…> я выдвинусь от этой партии», – сказал Машнов во время стрима в YouTube. Машнов уточнил, что намерен бороться за озеленение городов, создание комфортной городской среды, «веганских кафе».

Председатель партии Руслан Хвостов со своей стороны подтвердил, что вопрос выдвижения Машнова от партии действительно обсуждается. «У нас сейчас идет стадия переговоров, детали пока раскрывать не буду, но есть такая вероятность», – сказал он.

Выборы в Госдуму должны пройти 19 сентября 2021 года.

Напомним, в октябре 2017 года Машнова внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». В том же месяце СБУ запретила рэп-исполнителю въезд на Украину. В ноябре 2017 года Машнова, известного как рэпер Гнойный, Слава Карелин и Слава КПСС, признали угрозой национальной безопасности Украины.