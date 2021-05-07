ЕС захотел обсудить отмену патентов на вакцины от коронавируса

Евросоюз готов обсуждать отмену прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса, но это не поможет решить проблему их дефицита в ближайшее время, выразила мнение глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен после социального саммита в португальском городе Порту.

«Евросоюз открыт для дискуссии об отмене прав интеллектуальной собственности на вакцины, однако это не принесет нам ни одной дополнительной дозы в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Для того чтобы решить эту проблему, нам нужны механизмы распределения вакцин и их предоставления бедным странам», – приводит слова фон дер Ляйен ТАСС.

Она выступила с утверждением, что Еврокомиссия якобы уже активно занимается поставками препаратов государствам-партнерам.

Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться вакцинами от коронавируса со странами Восточного партнерства, а также идею отмены или смягчения ограничений по правам интеллектуальной собственности, которые относятся к производству таких препаратов.

На территории Евросоюза только компании из Германии и Швеции обладают патентами на такие препараты, однако ряд других государств располагает промышленными мощностями для производства, которые могут быть быстро задействованы в случае отмены прав интеллектуальной собственности, что позволит им получить значительно большую прибыль, чем при изготовлении вакцин по контрактам с обладателями патентов. В ФРГ патент на препарат от коронавируса имеет компания BioNTech, входящая в консорциум с американской Pfizer, в Швеции – фирма AstraZeneca, работающая совместно с Великобританией.

1 мая представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что администрация США поддерживает отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. По словам Тай, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу.

Напомним, 30 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон, предоставляющий правительству право на использование изобретений и полезных моделей в сфере здравоохранения, а также на выпуск лекарств без разрешения патентообладателя в экстренных ситуациях.