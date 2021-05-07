Мнение: ДРГ НКВД в Норвегии

ФСБ публикует документы о деятельности ДРГ НКВД на территории Норвегии в 1941 году, где чекисты совместно с норвежцами вели разведывательную и диверсионную деятельность против нацистов.

В состав таких ДРГ помимо чекистов и скандинавских добровольцев, входили и освобожденные заключенные ИТЛ, осужденные за малозначительные проступки.

ДИВЕРСИОННО-РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ УНКВД МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ (1941–1942)

Великая Отечественная война коренным образом изменила характер деятельности всех государственных структур, в том числе и органов государственной безопасности СССР.

С началом военных действий на советско-германском фронте одним из главных участков деятельности советских спецслужб стало проведение разведывательно-диверсионной работы в тылу противника на всех фронтах. В этой работе активное участие приняли и контрразведчики Заполярья – Управления НКВД–НКГБ Мурманской области и Северного флота.

В ночь с 8 на 9 апреля 1940 г. германский военно-морской флот и люфтваффе атаковали Норвегию (операция «Везерюбунг», «Учения на Везере»). В результате выброски воздушных и морских десантов были захвачены основные порты страны. 16 июня 1940 г. части вермахта установили контроль над всей территорией Норвегии и получили доступ к незамерзающим северным норвежским портам для доступа в Северный Ледовитый океан и Северную Атлантику. Германское военное командование после оккупации Норвегии начали разработку плана ведения войны в Заполярье. Мурманская операция (план «Зильберфукс» – «Полярная лиса») была составной частью плана «Барбаросса».

Боевые действия в Заполярье начались в ночь на 22 июня 1941 г. с массированных авиационных налетов на города, населенные пункты, промышленные объекты, погранзаставы и базы военно-морского флота. Германские 2-я и 3-я горнострелковые дивизии из состава горного корпуса «Норвегия» вторглись в район Петсамо и захватили его.

Однако части Красной Армии и флота в Заполярье не были застигнуты врасплох и дали достойный отпор агрессору. К осени 1941 г. стало понятно, что «блицкриг» в Арктике не удался. В жестоких оборонительных боях, проявляя мужество и стойкость, советские пограничники, бойцы 14-й армии, моряки Северного флота обескровили подразделения противника и заставили гитлеровское командование взять паузу и перейти к обороне. Частям вермахта не удалось достигнуть в Заполярье ни одной из поставленных целей. Несмотря на отдельные начальные успехи, германским войскам не удалось выйти к Мурманской железной дороге ни на одном участке, а также захватить базы Северного флота, выйти к Мурманску и захватить город.

В результате на Мурманском фронте находился единственный участок советско-германского фронта, где войска противника были остановлены уже в нескольких десятках километров от линии советской Государственной границы. Достойный вклад в оборону Заполярья внесли и сотрудники органов государственной безопасности, которые организовывали и проводили разведывательно-диверсионные операции в тылу противника, вели борьбу с вражескими парашютистами и диверсантами, защищали армейские и флотские штабы от проникновения агентуры противника.

Под руководством начальника УНКВД Мурманской области ст. майора ГБ А.Ф. Ручкина готовились советско-норвежские разведгруппы и партизанские соединения для фиксации расположения германских войск в Норвегии. Благодаря полученным от них сведениям было уничтожено от 80 до 120 немецких военных кораблей.

Уже перед началом военных действий на советско-германском фронте УНКВД Мурманской области совместно с разведотделом штаба Северного флота составил планы организации работы в «особый период», который нуждался в информации о состоянии береговых укреплений, гаваней, движении судов, об аэродромах и оборонительных сооружениях противника и передвижениях войск.

21 июня 1941 г. УНКВД Мурманской области получил развединформацию и переброске двух горнострелковых дивизий вермахта, артиллерии и автотранспорта через Киркенес и Петсамо к советско-финской границе. Эти сведения были немедленно направлены в Москву, а также командующему Северным флотом адмиралу А.Г. Головко и командующему 14-й армии генералу А.В. Фролову. 22 июня 1941 г. самолеты люфтваффе совершили налеты на пограничные заставы №№ 2, 3, 4 и 6 Мурманской области. 29 июня началась наземная операция на Кольском полуострове, которую частям Красной Армии удалось остановить в ходе тяжелых двухмесячных боев. В результате была обеспечена свобода действий Северного флота в Баренцевом и Белом морях, в том числе защита северных конвоев, и функционирование Кировской железной дороги.

В этот же день Северный флот получил приказ наркома Военно-морского флота Советского Союза начать боевые действия в территориальных водах Норвегии. Для проведения операций по нарушению коммуникаций противника срочно потребовалась объективная и как можно более полная разведывательная информация. С этой целью руководство УНКВД Мурманской области и Разведывательный отдел (РО) Северного флота организовала подготовку и заброску разведывательно-диверсионных групп на норвежскую территорию.

В соответствии с директивой НКГБ СССР № 127/5809 от 22 июня 1941 г. мурманские контрразведчики привели в мобилизационную готовность весь оперативный аппарат, дополнительно усилили охрану важнейших промышленных предприятий, железнодорожных узлов, мостов и других важных объектов. В режиме военного времени начали работать милиция и пожарная охрана.

8 июля 1941 г. УНКВД Мурманской области выпустило директиву о создании истребительных отрядов, а также отрядов народного ополчения в каждом населенном пункте, которые должны были выявлять и ликвидировать десанты противника, выявлять подозрительных лиц, охранять промышленные объекты, линии железной дороги и связи, предотвращать на этих объектах диверсионные акты.

Важным документом, регламентирующим создание под руководством Наркомата внутренних дел СССР партизанских отрядов и зафронтовой работы в целом стал приказ НКВД СССР № 001151 от 25 августа 1941 г. Согласно этому документу существовавшие с первых дней войны оперативные группы НКВД–УНКВД республик, областей и краев по борьбе с парашютными группами и диверсантами противника в прифронтовой полосе реорганизовывались в 4-е отделы НКВД–УНКВД, на которые возлагалась организация и руководство боевой деятельностью истребительных батальонов, партизанских отрядов и диверсионных групп.

Согласно приказу, для более тесного контакта в работе 4-го отдела УНКВД и войскового командования при штабах войсковых частей (армии, фронта) выделялись представители 4-го отдела НКВД.

Из-за больших потерь на фронтах, понесенных Красной Армией в первые месяцы войны, призывной контингент органам безопасности практически перестали выделять. В связи с этим мурманские контрразведчики стали комплектовать разведывательно-диверсионные отряды и группы (РДО и РДГ) из патриотически настроенных заключенных лагерей, расположенных на Кольском полуострове. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза СССР от 24 ноября 1941 г. в местностях, объявленных на военном положении, в том числе в Мурманской области, освобождались с передачей в части Действующей армии некоторые категории заключенных, например, бывшие военнослужащие, осужденные за малозначительные должностные, хозяйственные и воинские преступления. Из числа лиц, освобожденных из исправительно-трудовых лагерей НКВД, подбирались и командиры групп и отрядов, и рядовые разведчики-диверсанты. Брали в РДО и РДГ в первую очередь кандидатов, имеющих военную подготовку, то есть бывших военнослужащих. К слову, подобный контингент набирался и в спецподразделения Красной Армии, например, в отдельные гвардейские батальоны минеров. В первую очередь рассматривались кандидаты, имеющие хорошую физическую подготовку, выносливые, знающие радиодело, умеющие ходить на лыжах и т.п. При этом решение, освобождать или нет конкретного заключенного, принимали не сотрудники госбезопасности, а обладавшее всей полнотой власти в прифронтовых областях военное командование.

В конце 1941 г. численность разведчиков-диверсантов УНКВД Мурманской области составляла около четырех десятков человек, а позднее составляла свыше 70 человек. По меркам военного времени диверсионно-разведывательные формирования Мурманского УНКВД представляла собой довольно внушительную силу.

За первые три месяца своей деятельности диверсионно-разведывательные отряды и группы Мурманского УНКВД совершили восемь рейдов в глубокий тыл противника, каждый их боец участвовал в 4–7 подобных походах.

С 1941 по 1944 гг. финская военная разведка совместно с германскими спецслужбами разработали на Карельском и Ленинградском фронтах операции «Кемаль», «Карелия», «Ревматизм» и другие с целью совершения диверсий на Мурманской и Обозерской железных дорогах, маяков на советском побережье Ладожского озера и Финского залива. Все эти планы спецслужб противника потерпели поражения и были вовремя раскрыты контрразведчиками Заполярья.

Активную роль в подготовке и организации боевой деятельности разведывательно-диверсионных групп приняли сотрудники Мурманского НКВД: начальник разведотдела УНКВД Мурманской области С.М. Филин, начальник 4-го отдела УНКВД Мурманской области майор ГБ В.Ф. Романычев и офицеры-пограничники: Врио начальника погранвойск НКВД Мурманского округа подполковник А.Л. Прусский, начальник 2-го отделения штаба погранвойск НКВД Мурманского округа полковник Т.Т. Лысов и др.

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Публикуемые архивные документы рассказывают о подготовке и проведении разведывательных и диверсионных операций УНКВД–УНКГБ Мурманской области на территории Норвегии летом 1941 – зимой 1942 гг.



Кудрявцев Георгий Васильевич – командир первой диверсионно-разведывательной группы



Ершов Алексей Борисович – участник первого рейда интернациональной разведгруппы в Северной Норвегии в сентябре – ноябре 1941 года



Гаврилов Борис Матвеевич – участник интернациональной разведгруппы, действовавшей в Северной Норвегии



Матвеев Алексей Семенович – участник интернациональной разведгруппы, действовавшей в Северной Норвегии



Васильев Николай Павлович – участник интернациональной разведгруппы, действовавшей в Северной Норвегии



В заднем ряду слева направо: Коре Эейен, Рагнвальд Миккельсен;

спереди слева направо: Ингольф Эриксен, Хокон Хальвари, Ингваль Микельсен



Боргни Сканке, Нина Крымова, Дагни Форслунд, Оддни Ёнсен

во время подготовки разведотряда. 1941 год

http://www.fsb.ru/fsb/history/archival_material/DRGmurmansk.htm – цинк

На заглавной фотографии табличка с памятника погибшим пограничникам 181-го батальона НКВД, которые сдерживали наступление вермахта на Мурманск, а позднее вошли в состав истребительных батальонов и диверсионно-разведывательных групп.

Когда в современных отечественных помойных фильмах вам показывают очередного "кровавого упыря в синей фуражке", это испражнение и на память этих людей тоже.

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