 

Россияне взяли рекордное количество микрозаймов

07.05.2021, 23:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Объем выданных кредитов также достиг исторического максимума.

Этой весной россияне оформили максимальное за всю историю количество микрозаймов, а российские банки выдали рекордный объем кредитов.

Как подсчитали для «РИА Новости» в бюро кредитных историй «Эквифакс», в марте в РФ оформили рекордное число микрозаймов — 2,35 миллиона. Это на 30,6% больше, чем в марте прошлого года. Средняя сумма одного микрозайма составляет около 13,1 тысячи рублей третий месяц подряд. При этом, общий объем выдачи микрозаймов вырос за март на 17,3% и впервые достиг отметки в 31 млрд рублей.

Задолженность по микрозаймам в начале весны также ставила новые рекорды: число просроченных займов увеличилось до 5,4 миллиона, а их объем составил 61 миллиарда рублей.

Кроме того, по данным аналитической компании Frank RG, в апреле российские банки выдали кредиты на 1,3 триллиона рублей. Это исторический максимум, подчеркивает компания.

Большую часть составили кредиты наличными (47,3%) и ипотека (43,3%), отмечает Frank RG. На автокредиты и кредиты в точках продаж пришлось 7,5% и 1,9% общего объема выданных кредитов. При этом в сегменте автокредитования наблюдается наиболее активный рост — объем выданных кредитов находится на историческом максимуме второй месяц подряд. В апреле по программам автокредитования было выдано 97,4 миллирда рублей. Прирост к апрелю 2020 года составляет 566%, а к апрелю 2019 года — 49%.

Как отметил гендиректор Frank RG Юрий Грибанов, рост рынка кредитов в апреле связан с сезонным фактором, ожиданием повышения ключевой ставки ЦБ и реализацией отложенного спроса на кредиты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10 млн добровольно нищих

Почему люди занимают больше, чем могут отдать, и как помочь тем, кто попал в кредитное рабство. Разбиралась Юлия Калинина

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / Мнение: О фашистском заговоре в НКВД

04.01 / Оксана Самойлова призналась, что обманывала Джигана в начале семейной жизни

12.04 / Ученый: Регулярный секс до двух раз в неделю улучшает иммунную систему на 30%

27.02 / Ольга Остроумова: как сложилась судьба Женьки из культового фильма “А зори здесь тихие”

30.11 / В России прокомментировали скандал с проверкой доходов пенсионеров

23.03 / Ученые: COVID-19 влияет на мужскую фертильность

05.09 / На спутнике Юпитера Европе могли жить существа, похожие на осьминогов

10.09 / Над Сан-Франциско нависли «марсианские» небеса

20.10 / В Сети рассекретили дизайн обновлённого кроссовера SsangYong Rexton

31.08 / Мнение: Что подарить человеку с автоматом на День Рождения?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика