Россияне взяли рекордное количество микрозаймов

Объем выданных кредитов также достиг исторического максимума.

Этой весной россияне оформили максимальное за всю историю количество микрозаймов, а российские банки выдали рекордный объем кредитов.

Как подсчитали для «РИА Новости» в бюро кредитных историй «Эквифакс», в марте в РФ оформили рекордное число микрозаймов — 2,35 миллиона. Это на 30,6% больше, чем в марте прошлого года. Средняя сумма одного микрозайма составляет около 13,1 тысячи рублей третий месяц подряд. При этом, общий объем выдачи микрозаймов вырос за март на 17,3% и впервые достиг отметки в 31 млрд рублей.

Задолженность по микрозаймам в начале весны также ставила новые рекорды: число просроченных займов увеличилось до 5,4 миллиона, а их объем составил 61 миллиарда рублей.

Кроме того, по данным аналитической компании Frank RG, в апреле российские банки выдали кредиты на 1,3 триллиона рублей. Это исторический максимум, подчеркивает компания.

Большую часть составили кредиты наличными (47,3%) и ипотека (43,3%), отмечает Frank RG. На автокредиты и кредиты в точках продаж пришлось 7,5% и 1,9% общего объема выданных кредитов. При этом в сегменте автокредитования наблюдается наиболее активный рост — объем выданных кредитов находится на историческом максимуме второй месяц подряд. В апреле по программам автокредитования было выдано 97,4 миллирда рублей. Прирост к апрелю 2020 года составляет 566%, а к апрелю 2019 года — 49%.

Как отметил гендиректор Frank RG Юрий Грибанов, рост рынка кредитов в апреле связан с сезонным фактором, ожиданием повышения ключевой ставки ЦБ и реализацией отложенного спроса на кредиты.

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