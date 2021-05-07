 

Обновленный кроссовер Dacia Duster 2021 года появился без камуфляжа

07.05.2021, 23:02, Новости дня
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Пользователям стали доступные шпионские изображения нового кроссовера Dacia Duster.

Автомобиль в настоящее время проходит тестовые испытания на дорогах общего пользования. Разработчики не стали применять плотный защитный камуфляж, что дает возможность рассмотреть внешний вид автомобиля. В свою очередь, официальный дебют кроссовера Dacia Duster состоится летом текущего года. Автомобиль получил рестайлинговую внешность, а также расширенный набор опций.

В свою очередь, тесты происходят на Канарских островах, где снимают рекламный ролик, посвященный новому кроссоверу. По снимкам видно, что автомобиль выгодно отличается от предшественника и обладает светодиодными фарами. Технические характеристики модели пока удерживаются в тайне.



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