Обновленный кроссовер Dacia Duster 2021 года появился без камуфляжа

Пользователям стали доступные шпионские изображения нового кроссовера Dacia Duster.

Автомобиль в настоящее время проходит тестовые испытания на дорогах общего пользования. Разработчики не стали применять плотный защитный камуфляж, что дает возможность рассмотреть внешний вид автомобиля. В свою очередь, официальный дебют кроссовера Dacia Duster состоится летом текущего года. Автомобиль получил рестайлинговую внешность, а также расширенный набор опций.

В свою очередь, тесты происходят на Канарских островах, где снимают рекламный ролик, посвященный новому кроссоверу. По снимкам видно, что автомобиль выгодно отличается от предшественника и обладает светодиодными фарами. Технические характеристики модели пока удерживаются в тайне.