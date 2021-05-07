Появились изображения гибридного Toyota Prius нового поколения

Объявлены некоторые характеристики нового гибридного хетчбэка Toyota Prius.

Данная модель сохранит платформу TNGA, тогда как внешний вид автомобиля пока не раскрывается. Предполагается, что обновленный экземпляр Toyota Prius получит более современную внешность со спортивным «характером», чем будет выгодно отличаться от актуального поколения.

Кроме того, инженеры пока продолжают разработку нового Toyota Prius, а его официальная премьера может состояться минимум к 2023 году. По некоторым данным, новинка получит 1,8-литровый бензиновый двигатель и электрическую установку, однако мощность гибридного хетчбэка Toyota Prius пока удерживается в тайне до презентации.