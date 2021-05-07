Санду вакцинировалась от коронавируса

Санду получила первую дозу вакцины AstraZeneca.

“Я рада, что у меня есть такая возможность, потому что таким образом я защищаю свое здоровье и здоровье тех, с кем я общаюсь: семьи, друзей, коллег. Вакцина поможет нам победить COVID-19 и вернуться к нормальной жизни – снова увидеть наших близких, снова открыть экономику, школы, границы. Иметь возможность работать, путешествовать, праздновать свободно, без страха и риска”, – заявила она.

Президент заявила, что в стране достаточно вакцины, и призвала граждан прививаться.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Молдове, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии выявлено более 252,2 тыс. случаев COVID-19, умерло 5912 человек. В Молдове живет около 3,5 млн человек.

Вакцинация от коронавируса в Молдове началась 2 марта. Согласно планам властей страны, вакцинацию проведут в три этапа. За первые два месяца вакцинации планируют привить 70 тыс. медицинских и социальных работников.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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