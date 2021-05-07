 

Фигурант “дела Сенцова” Чирний вернулся в Украину

07.05.2021, 22:54, Новости дня
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“Наш Алексей Чирний возвращается домой. Только что услышала голос Алексея по телефону. Это был его первый разговор на украинском языке за семь лет. Семь лет российских тюрем в Магадане, Москве и Батайске”, – отметила она.

Джапарова напомнила, что Чирний – крымчанин, украинский ученый, преподаватель военной истории Симферопольского института культуры, кандидат исторических наук.

https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10224812184760987

Чирний был освобожден сегодня из исправительной колонии строгого режима №15 в городе Батайск Ростовской области.

Контекст:

В мае 2014 года в Симферополе были арестованы четверо проукраинских активистов: Геннадий Афанасьев, Алексей Чирний, Олег Сенцов и Александр Кольченко. В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.

Афанасьев и Чирний согласились сотрудничать со следствием и получили по семь лет тюрьмы. Позже Афанасьев отказался от своих предыдущих показаний и заявил, что дал их под пытками. 14 июня 2016 года его вернули в Украину.

Режиссер Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы, Кольченко – к 10 годам. Верховный суд России отказался рассматривать кассацию на их приговоры. Свою вину Сенцов и Кольченко не признают.

7 сентября 2019 года Сенцов и Кольченко вернулись в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.

Сенцов 10 сентября 2019 года заявил, что у него нет претензий к Афанасьеву и Чирнию, которые сотрудничали со следствием. 

“Если хочешь быть сильным – нужно уметь прощать. Поэтому у меня нет никаких обид, претензий к Афанасьеву или даже к [политзаключенному Алексею] Чирнию. Каждый выбирает свою судьбу, Гена смог в конце концов в какой-то мере реабилитироваться. Я желаю им обоим: Чирнию – свободы, а Геннадию Афанасьеву – всего хорошего. И никаких претензий у меня нет, но это не означает, что я обязан с ним общаться”, – заявил Сенцов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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