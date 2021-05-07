Российский ветеран войны в Афганистане: Я с Украиной воевать не буду никогда. Это выше моих сил

“1 марта 2014 года с многими москвичами я вышел на Манежную площадь на несанкционированный митинг, когда [Соввет Федерации] России принял решение о вводе войск в Украину”, – отметил он.

Гуляев и его сослуживец Николай Прокудин подписали манифест движения ветеранов, в котором выступили против эскалации и войны. Документ Гуляев обнародовал в Facebook 14 апреля, когда еще РФ продолжала стягивать войска к границе с Украиной и в оккупированный Крым.

“Нам уже не отмыться от позора этой братоубийственной бойни, длящейся с 2014 года, но политическое руководство России похоже решило пойти дальше и готово окончательно рассорить славянские народы с единой многовековой историей, кровными, родственными и дружественными связями в угоду амбициям проворовавшегося и опозорившегося на весь мир “вождя” – начать полномасштабную войну с ближайшим соседом и до недавнего времени – другом нашей страны. В этой войне для России нет никакого резона, нет никаких геополитических выгод, нет причин для развязывания боевых действий и не будет победы”, – заявили ветераны.

Они раскритиковали действия “бункерного сидельца” (в последние годы ряд экспертов высказывает мнение, что президент РФ Владимир Путин закрылся в так называемом бункере).

“Мы реально участвовали в боевых действиях – в Афганистане, других горячих точках и не понаслышке знаем, что такое война. Это кровь, гной, грязь, слезы, боль и трагедии, раны и похоронки, разрушенные судьбы и мечты. […] Воевать за деньги, обслуживая нефтяные интересы пригожиных в Сирии, в ЦАР, служить “пушечным мясом” в Украине, прикрывая провалы политики и поднимая рейтинг вождя – это не ошибка, это страшнее! Это бред, глупость и преступление против своей страны. Мы обращаемся к парламентам страны и регионов, ко всем ветеранам, к своим однополчанам, соратникам и сослуживцам, ко всем людям доброй воли России, к семьям призывников, общественным и религиозным организациям, к солдатским матерям с призывом: не допустить войну с Украиной. Мы должны спасти тысячи жизней своих детей, братьев и отцов, мы обязаны дать Украине возможность жить так, как она того хочет”, – заявили ветераны.

https://www.facebook.com/GulyaevSergei/posts/5408241175884080

В эфире программы Шустера Гуляев рассказал, что манифест продиктован в том числе его личными переживаниями.

“Сын моего афганского друга Петра Янчицкого Андрей Гаврилюк погиб, защищая [Донецкий] аэропорт, он был киборгом. После начала войны в Украине мы собрались в Могилеве и Петя Янчицкий… я просто не узнал его: от человека осталась оболочка. Мне сказали: “Сын его погиб, единственный сын, он был киборгом”. Мы проговорили всю ночь, меня до слез тронула эта история. Я описал наш разговор в книге “Война чужих” дословно практически. После этого… Я с Украиной воевать не буду никогда. Это выше моих сил и представлений. Я не знаю, что может произойти. Какие там “бендеровцы” или рогатые черти или еще кто там может вылезти из каких-то шахт, но меня никто не заставит и моих боевых товарищей”, – заявил он.

Гуляев рассказал, что манифест получил большую поддержку.

“Не все готовы подписаться, потому что кто-то при должностях, где-то работают. Но важно, что со всей страны мне звонили люди – и знакомые и незнакомые – и говорили: “Молодцы, наконец-то хоть кто-то”, – добавил он.

После реплик гостей в студии российский ветеран подчеркнул, что на Донбассе идет российско-украинская война.

“Крым – неотъемлемая часть Украины, которая была аннексирована. Я другого не могу сказать”, – добавил Гуляев.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. В этом году погибло более 30 украинских военных.

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил 14 апреля, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявлял 19 апреля, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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