Турчак назвал критерии для бесплатного подключения газа к домам

Правительство утвердило план газификации, где учтены предложения «Единой России», он создает прочную основу для решения проблемы; организацией работ займется единый оператор, а вся работа будет выстроена по принципу «одного окна», сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Он отметил, что сегодня ко многим деревням, селам и районам газораспределительные сети подведены, а у людей газа нет. Турчак подчеркнул, что эту несправедливость нужно исправить, сообщается на сайте ЕР.

«Поскольку оператор доведет газ до участка, мы должны исключить возможность для злоупотребления во время проведения работ непосредственно на участке – будет разработан прозрачный минимальный набор услуг для установки оборудования на участке и в доме. Каждый сам решает, что делать на своем участке, но должен быть справедливый пример», – отметил секретарь Генсовета партии.

Турчак напомнил, что за два года газ будет проведен до участков в уже газифицированных населенных пунктах и граждане за это платить не будут.

«Подчеркну, подведение газа до участка будет бесплатным! А площадь дома не будет критерием для бесплатного подключения. Реализация этого плана потребует законодательных изменений и уже сегодня мы завершаем работу над ними вместе с правительством России», – заключил секретарь Генсовета «Единой России».

Ранее гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов пояснил, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров.

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов разъяснил, что при бесплатном подключении газа к жилым домам в РФ будет учитываться уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения.

Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены. Позже правительство РФ утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году.