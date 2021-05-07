Айза: до и после – Личное мнение

Я не испытываю ни малейшей антипатии к Айзе Анохиной или Долматовой (простите: путаюсь). В общем, к бывшей Гуфа.



Фото: Соцсети

Айза в своём неуклюжем расплёскивании эмоций мне даже где-то симпатична. Я вижу в ней многих из вас. Она, как и вы, пытается себя починить.

Однако в действиях, направленных на то, чтобы себя починить, эта женщина зашла дальше, чем вы, а, значит, на её примере можно разобрать, как и почему не нужно себя чинить.

Да, именно чинить.

В коллаже выше — 2 фотографии: Айза — до пластики и Айза — после череды пластических операций.

Была ли «Айза До» красивой женщиной? Ну, нет, конечно.

Айза не была уродом, не была она и красавицей. Она была совершенно обычной внешне женщиной — той, которая не вызывает ни восхищения, ни отвращения. И в этом нет ничего ужасного. Быть обычной — это окей. С этим — всё так.

Только вот эта обычная женщина так не считает. Она устала жить с ощущением, что с ней — что-то не так, и решила себя починить.

Чинить принялась лицо и тело. Пришила сиськи. Вытащила сиськи. Изменила форму носа. Накачала губы. Изменила разрез глаз. Набила кучу тату. Может, уже и свела какие.

Стала страшно, в прямом смысле этого слова, красивой.

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Но внутри всё такой же раздрай: не помогли ни губы, ни татуировки, ни гоняемый туда-сюда силикон.



Фото: Соцсети

Смотреть на то, как Айза — в неистовых попытках убежать от боли — пытается починить свою душу через кромсание лица и тела, мне тяжело.

Тяжело потому, что я действительно не знаю, как ей — как вам таким всем — помочь. Я могу написать: любите себя, принимайте себя, расслабьтесь, живите в радость.

Но ведь это же ничего не изменит, не так ли?

Сегодня вы прочитаете эти мои слова, и они вам зайдут, а завтра получите косой взгляд в свою сторону или по-настоящему красивую, уверенную в себе женщину за один с собой столик в ресторане, и всё, что я вам тут из года в год твержу, окажется попытками комара укусить скалу. Скалу вашей боли.

И вы побежите в подвал набивать тату, в ТЦ скупать косметику и шмот, к холодильнику жрать, в бар пить. Лишь бы стало хоть ненадолго небольно.

А оно всё не становится и не становится. Боль всегда возвращается.

Вот Айзе Анохиной, как и Алане Мамаевой, уже и пилить-то нечего: носов практически нет. Места для шмота в шкафах — тоже нет: всё забито. Чистый участок кожи для новой наколки — ещё поискать надо. Детей, в конце концов, нарожали!

А счастья, внутренней гармонии так и нет.

Почему, как думаете?

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