Мнение: Но был один, который репостнул…

Новости свободы слова в США.

Компания Twitter заблокировала несколько аккаунтов, которые делали репосты с недавно запущенного сайта Дональда Трампа, пишет Sky News. В соцсети считают, что таким образом бывший президент США пытается обойти бессрочную блокировку его аккаунта после штурма Капитолия, однако представители президента заверяют, что не имеют к этому никакого отношения.

Sky News: Twitter заблокировал несколько аккаунтов за репосты с нового сайта ТрампаReuters

Twitter заблокировал несколько аккаунтов, которые создавались для репостов с нового сайта Дональда Трампа, сообщает Sky News. В соцсети заявили, что эти аккаунты нарушили правила, помогая бывшему президенту обойти запрет на использование этого микроблога.

Британский телеканал напоминает, что Трампу запретили пользоваться несколькими платформами после того, как его сторонники 6 января попытались захватить Капитолий. Представители Twitter, где у республиканского лидера было 88 млн подписчиков, заявили о бессрочной блокировке независимо от того, будет ли Трамп баллотироваться в будущем. В среду Facebook продлил свой запрет, а в компании YouTube рассказали, что вернут экс-главе государства его канал, если риск насилия снизится.

В то же время Дональд Трамп на этой неделе запустил свой собственный веб-сайт, который называется From The Dest Of Donald J Trump («С рабочего стола Дональда Дж. Трампа»). На нём появляются послания от бывшего президента, которыми его сторонники могут поделиться в соцсетях. В статье отмечается, что пока содержание его постов не удивляет ни сторонников, ни оппонентов: он повторяет ложные утверждения о фальсификации результатов последних президентских выборов, а также критикует республиканцев, которые его не поддержали.

1. Нельзя заявлять, что выборы в США сфальсифицированы. В Твиттере вообще можно сомневаться в результатах любых выборов в любой стране. Кроме США.

2. Нельзя критиковать республиканцев, которые не поддерживают Трампа. Ведь только такие республиканцы могут считаться правильными.

3. Нельзя репостить новости с сайта Трампа. Потому что про Трампа в Твиттере должно быть либо плохо, либо ничего.

При этом, никакой суд закон или суд не запрещают сомневаться в честности американских выборов. По закону, мнения в этом вопросе регулируются первой поправкой, которая в Твиттере не действует, потому что "это частная кампания" (которая тесно аффилирована с одной из политических партий и американскими спецслужбами).

А на нее действие американской Конституции не распространяется. Как бы должно, но…

Поэтому, мы видим открытую политическую цензуру в стране, которая позиционирует себя мерилом свободы слова. Идеи Оруэлла живут и побеждают. Все думали, что это антиутопия, а это суровый кап.реализм.

PS. И еще на тему фальсификаций на выборах президента США,

Лукашенко официально согласился организовать повторные выборы президента Белоруссии, если в США поступят идентичным образом и организуют повторные выборы президента США. И это не шутка, он это сам озвучил.

Разумеется, никто повторных выборов в США проводить не будет. Потому что сомневаться в итогах выборов можно в любой стране, в том числе и в Белоруссии, но не в США. Что разумеется дает Батьке возможности для троллинга светоча мировой демократии.

Хотя, вдруг такой выходит Байден и говорит "Ради торжества демократии в Белоруссии, а также победы Светланы Тихановской, я готов пойти на досрочные выборы в США"….

Также Лукашенко пообещал скоро показать еще фактуры по раскрытому заговору с целью его убийства. По словам Лукашенко, все посмотрят на эти факты и ужаснутся.

Так сказать, нагнетает хайп вокруг будущих публикаций прослушек заговорщиков. Но по большому счету, самое интересное там, назовут ли конкретные американские фамилии причастные к заговору.

