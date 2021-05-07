Мнение: Cан-францискская болезнь, королевские секс-игрушки и трансфобия на сайтах знакомств

1. В американском Сан-Франциско бушует эпидемия сифилиса, который ещё недавно считался практически искоренённым на территории США. В Европе эту болезнь когда-то называли французской, а теперь её впору называть сан-францискской. Некоторые там заболевают сифилисом регулярно, как сезонным гриппом. Потом пролечиваются, а потом заражаются ещё раз:

https://www.npr.org/sections/health-shots/2021/04/14/986997576/once-on-the-brink-of-eradication-syphilis-is-raging-again

Понятно, что речь идёт об адептах свободной любви, которые игнорируют современные средства предохранения. Серьёзная опасность для США, в которых лекарства и лечение стоят совершенно безумных по меркам развитых стран денег.

2. К вопросу о том, зачем в Британии нужна монархия:

https://lenta.ru/news/2021/05/01/brand/

Королева Великобритании Елизавета II наградила бренд секс-игрушек Lovehoney королевской эмблемой, сообщили в издании Metro.

Королева подчеркнула, что у компании наблюдается «непрерывный выдающийся рост», важный для развития внутренней экономики страны. Так, с 2015 года продажи компании за рубежом выросли с 12 миллионов фунтов стерлингов до 56 миллионов фунтов стерлингов, в общей сложности рост составил 365 процентов.

Как сообщила коммерческий директор компании Дебби Бонд, королевское покровительство поможет создать больше рабочих мест в штаб-квартире в Бате и международных офисах, а также «распространять послание о сексуальном счастье по всему миру».

Бонд добавила, что одобрение королевской семьи свидетельствует о том, что покупатели и торговые точки «как никогда раньше используют товары для сексуального здоровья».

3. «Их нравы». Если в России в объявлениях о сдаче квартир нельзя указывать требования в духе «только славянам», то на Западе пошли ещё дальше. Теперь на службах знакомств нельзя указывать, что тебя интересуют только те мужчины или женщины, которые не меняли свой пол. Явное указание своих предпочтений активисты содомской азбуки считают трансфобией:

https://onezero.medium.com/we-asked-tinder-grindr-and-okcupid-how-they-support-trans-users-heres-what-they-said-840864cc3da7

Не вполне понятно, что будут делать теперь традиционные молодые люди, которые хотят создать большую семью с кучей ребятишек. Неужели они будут знакомиться морально устаревшими методами, заговаривая с симпатичными незнакомками в библиотеках?