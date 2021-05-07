 

В КНР опровергли предположение о рисках падения обломков ракеты на густонаселенные районы

07.05.2021, 22:08, Новости дня
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СМИ подняли такой шум вокруг возможного падения ступени китайской ракеты на густонаселенные районы, что МИД КНР даже выступил по этому поводу со специальным заявлением.

Чиновники утверждают, что никакой реальной опасности для жизни людей нет.

Напомним, что Китай совершил очередной космический запуск 29 апреля текущего года. Вскоре стало известно, что одна из ступеней ракеты вот-вот войдет в плотные слои атмосферы и упадет на Землю, не сгорев полностью. Поскольку космическое ведомство потеряло контроль над процессом снижения, появились также опасения, что ступень может упасть кому-то на голову. Однако китайские чиновники утверждают, что такая вероятность ничтожно мала. Риск не больший, чем во всех остальных случаях, говорят они.



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