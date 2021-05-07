 

Солонин: Заявление Путина, что Россия выиграла бы Вторую мировую и без Украины, – чистый троллинг и провокация

07.05.2021, 22:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Думаю, что данное заявление Путина было чистым троллингом. Это просто троллинг, это провокация, и я думаю, что мы сделаем с вами правильно, если не будем вестись на эту провокацию вообще. С троллями не спорят – их просто банят. Что я и делаю на своем канале, уже где-то тысячу раз нажал кнопочку, отлично получается”, – сказал он.

“Хороший рецепт. Если бы так можно было сделать с Путиным – было бы вообще здорово”, – ответила ведущая.

Солонин сказал, что “об этом можно только мечтать”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

16 декабря 2010 года Путин, который тогда был премьер-министром России, заявил, что СССР мог бы победить во Второй мировой войне и без Украины.

“Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы – страна победителей”, – сказал Путин.

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР “никогда не был союзником гитлеровской Германии” и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, “тем самым были спасены сотни тысяч жизней”.

В Украине 2015 года на официальном уровне 9 мая отмечался День Победы, но в 2015 году Верховная Рада внесла изменения в законодательство: 8 мая был установлен День памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Украинский институт нацпамяти сообщал, что прямые человеческие потери Украины во Второй мировой войне составляют 8–10 млн человек, экономические – 285 млн тогдашних рублей.


Алеся БАЦМАН
главный редактор

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.02 / Политолог объяснил, почему на акцию с фонариками позвали только жителей мегаполисов

20.08 / США потребовали от Румынии не покупать оборудование 5G у Huawei

29.10 / Макрон разрешил французам работать в пандемию ради спасения экономики

03.03 / Сенат США утвердил главу Совета экономических консультантов при Белом доме

12.01 / Большинство японцев против проведения Олимпийских игр летом

20.09 / Мирзаянов: на восстановление Навальному потребуется год

18.02 / Без прививки нет работы. В Ватикане за отказ от вакцинации от COVID-19 начнут увольнять

14.11 / Хакеры из РФ и Северной Кореи пытались похитить данные у семи компаний – разработчиков вакцин от COVID-19 – Microsoft

06.03 / Закарпатская область с 8 марта будет в “красной” зоне

04.12 / Президент Туркменистана лично поучаствовал в сжигании наркотиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика