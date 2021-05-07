В ООН считают, что полиция применила в Рио-де-Жанейро “ненужную и непропорциональную силу”

“Похоже, это была самая смертоносная подобная операция в Рио-де-Жанейро за более чем 10 лет, и она способствует давней тенденции ненужного и непропорционального применения силы полицией в бедных, маргинализированных и преимущественно афробразильских кварталах Бразилии, известных как фавелы. Особенно беспокоит то, что операция прошла, несмотря на постановление Федерального верховного суда от 2020 года, ограничивающее полицейские операции в фавелах Рио во время пандемии COVID-19”, – подчеркнули в релизе.

В ООН напомнили бразильским властям, что сила должна применяться только в случае крайней необходимости.

“Мы получили тревожные сообщения о том, что после событий полиция не предприняла шагов для сохранения улик на месте преступления”, – отметил Колвилл.

Управление верховного комиссара призвало прокуратуру Бразилии провести независимое, тщательное и беспристрастное расследование в соответствии с международными стандартами.

Контекст:

6 мая в Рио-де-Жанейро в результате спецоперации полиции против наркоторговцев в районе Жакарезиньо погибло не менее 25 человек, среди них – один полицейский.

По данным платформы Fogo Cruzado, это самое большое число жертв в результате спецоперации с 2016 года, когда платформа начала регистрировать данные о вооруженном насилии.

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