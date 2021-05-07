Солонин: Сталин готовился вонзить топор в спину своему дружку Адольфу. Но дружок Адольф оказался парень не промах

“Сталин действительно хотел расширять пределы своей власти вглубь и вширь. Сначала ог углубил ее у себя в стране, доведя свою власть до такого состояния, когда легкого шевеления его пальца было достаточно, чтобы любого маршала, генерала, члена политбюро доставали из особняка и опускали в расстрельный подвал”, – сказал он.

По словам Солонина, углубив свою власть, “Сталин занялся расширением ее вширь”.

“Это неизбежное. Это трудно объяснить рационально, но так бывает с этими аттилами, чингисханами… Это бывает, они не могут остановиться. И поэтому, конечно же, товарищ Сталин и “коллективный сталин” не мыслили ничего другого, кроме расширения географических рамок своей власти и в рамках этого были всякие планы. В частности, когда в Германии появился Гитлер, когда стало понятно, что Гитлер может выступить (я использую эту прекрасную метафору Виктора Суворова) ледоколом, который разрушит Европу и проложит сталинской армии путь, по которому она пройдется по пепилищу разрушенной войной Европы. Да, конечно же, Сталин был рад этой ситуации, он несколько раз очень серьезно помог Гитлеру вступить во Вторую мировую войну, не потерпеть поражений в первые недели и месяцы этой войны. Ну и в дальнейшем – да, конечно, Сталин внимательно следил за ситуацией и готовился вонзить топор в спину, выражаясь фигурально, своему дружку Адольфу. Но дружок Адольф тоже оказался парень не промах. Вот и все”, – рассказал историк.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР “никогда не был союзником гитлеровской Германии” и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, “тем самым были спасены сотни тысяч жизней”.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

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