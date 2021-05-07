 

Нацбанк Украины выставит на аукцион 45,8 тонн выведенных из обращения монет

07.05.2021, 22:00, Новости дня
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Такой объем был накоплен в 2020-м – 2021 году в связи с изъятием из обращения монет мелких номиналов.

Аукцион лома утилизированных монет будет проведен в четвертый раз. Он состоится 21 мая в электронном формате на площадке zakupki.prom.ua.

“Изношенные монеты и монеты, в отношении которых Национальный банк принял решение об изъятии их из обращения (номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек), утилизируются Национальным банком по мере их накопления. Утилизация происходит на Банкнотно-монетном дворе НБУ путем уничтожения на них мотивов изображений на специальном оборудовании, а лом отчуждается в ходе аукционов, преимущественно металл идет на переплавку”, – сообщил в пресс-службе.

Контекст:

Обновление банкнотно-монетного ряда гривны началось в 2014 году. Номинальный ряд гривны сократится до 12: в нем останется шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

1 октября 2019 года Национальный банк  начал изымать из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек.

С 1 октября 2020 года перестали быть платежным средством в Украине монеты номиналом 25 копеек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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