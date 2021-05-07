Последний “красный” регион в Украине ослабит карантин, ВОЗ одобрила шестую вакцину от коронавируса. Главное за день

Сумская область выходит из “красной” зоны карантина

С полуночи в Сумской области начнут действовать более мягкие карантинные ограничения – регион перейдет из “красной” зоны карантина в “желтую”.

Сумская область была последней, где действовали самые жесткие для адаптивного карантина ограничения, но дольше всех, по данным Минздрава, в “красной” зоне была Житомирская область (63 дня).

Украина вышла из третьей волны эпидемии

Министр здравоохранения Максим Степанов констатировал, что Украина вышла из третьей волны эпидемии коронавируса. За последние сутки в стране подтвердили 8404 случая инфицирования, сделали 37 967 прививки.

ВОЗ одобрила шестую вакцину от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного использования китайскую вакцину от коронавирусной инфекции производства компании Sinopharm. Этот препарат стал шестым, который одобрила ВОЗ. Вакцину рекомендуют для применения людям в возрасте 18 лет и старше, по двухдозной схеме.

В РФ из колонии выпустили украинского политзаключенного Чирния

В России освободили украинского политзаключенного Алексея Чирния, которого семь лет удерживали в колонии за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма. Он уже возвращается в Украину.

Facebook удалила сеть ботов, возможно, связанных со “Слугой народа”

Соцсеть Facebook сообщила 7 мая, что удалила в апреле 105 профилей, 24 страницы и пять аккаунтов в Instagram, связанных с партией “Слуга народа”. Аккаунты удалили за нарушение политики Facebook о “скоординированном неаутентичном поведении”. Также компания разоблачила сеть ботов, связанную с нардепом Андреем Деркачем. Бюджет обоих сетей составил более $700 тыс.

Глава партии “Слуга народа” и замглавы парламентской фракции от этой политсилы Александр Корниенко отрицает связь партии с удаленными аккаунтами. “Истинные мотивы основателей аккаунтов и страниц и тех, кто их продвигает, неизвестны. Это может быть как поддержка нашей политической силы, так и дискредитация”, – сказал Корниенко.

Интервью Солонина Бацман

Российский историк и публицист Марк Солонин дал интервью главному редактору издания “ГОРДОН” Алесе Бацман.

Солонин говорил о главных итогах Второй мировой и о реальном количестве погибших во время войны, о главе СССР Иосифе Сталине и лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере, о “победобесии” в России, нищете российских ветеранов, о том, когда отмечать День Победы, могла ли Россия выиграть Вторую мировую без Украины, и почему СССР не должен был возникнуть.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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