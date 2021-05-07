 

В российские регионы направлено около 1 млн доз «ЭпиВакКороны»

07.05.2021, 21:54, Новости дня
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Около 1 млн доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» отправлено в регионы России, сообщила заместитель руководителя центра «Вектор» Татьяна Непомнящих.

«В регионы отправлено немногим менее миллиона доз», – сказала Непомнящих в эфире телеканала «Россия-1». 

Ранее сообщалось, что в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора ведутся первая и вторая фазы клинических испытаний трехкратной вакцинации от COVID-19 препаратом «Эпиваккорона». 

В РФ на данный момент зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов.



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