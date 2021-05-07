 

Бузова раскрыла подробности своей госпитализации

07.05.2021, 21:54, Новости дня
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Телеведущая и певица Ольга Бузова прокомментировала экстренную госпитализацию, однако отказалась называть причину операции.

«Ситуация пока острая, так что позвольте диагнозы оставить при себе. Я стала суеверной», – написала она в Instagram.

Бузова отметила, что 5 мая она экстренно оказалась на операционном столе, а потом в реанимации. По ее словам, в настоящее время проходит болезненное восстановление.

«Случилось, что случилось. Не хотела вообще ничего говорить, но во избежание разных идиотских слухов сообщаю: экстренная операция прошла 5 мая, реанимация, плохо отошла от наркоза», – отметила певица.

Бузова поблагодарила подписчиков за их поддержку. Она заверила их в том, что справится со всеми трудностями.

В четверг пиар-директор певицы Антон Богославский сообщил, что Бузову госпитализировали в Москве, ей провели операцию.



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