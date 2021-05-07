Мнение: Sabaton – Defence of Moscow

Шведы из Sabaton к 9 мая выпустили новый трек "Оборона Москвы".

Как уточняют, это еще и переделанная песня с "Радио Тапок" https://youtu.be/yw0jQBLbhLU

Текст. https://www.azlyrics.com/lyrics/sabaton/defenceofmoscow.html

Ниже, машинный перевод (если кто-то сделает литературный, киньте в камменты, заменю), дающий примерное представление о чем поют.

"Оборона Москвы"

Как перелет вермахта, Россия 1941 г.

Им не место здесь, мы стоим на земле, миллион сильных

Мы готовы к их удару, лицом к армии рейха

Миллион сильных, это наша земля, им не место здесь.

Услышать приказы маршала Жукова и Сталина

Защищай Родину, Москва не падет!

Стоять и следовать команде, наша кровь для родины

Прислушаться к призыву родины, и подготовиться к шторму

Москва никогда не уступит, капитуляции нет

Заставить их отступить и победить

Лицом к лицу залпы их орудий, для дочерей России и ее сыновей

Все храбрые, которые стоят против волны Тайфуна

С гор и равнин, приходят тысячами в поездах

День и ночь, они вкатываются, чтобы присоединиться к борьбе

Из Казахстана и Магадана

Призыв Родины, Россия возобладает!

Стоять и следовать команде, наша кровь для родины

Прислушаться к призыву родины, и подготовиться к шторму

Москва никогда не уступит, капитуляции нет

Заставить их отступить и победить

Стоять и следовать команде, наша кровь для родины

Прислушаться к призыву родины, и подготовиться к шторму

Москва никогда не уступит, капитуляции нет

Заставить их отступить и победить

Стоять и следовать команде, наша кровь для родины

Прислушаться к призыву родины, и подготовиться к шторму

Москва никогда не уступит, капитуляции нет

Заставить их отступить и победить

Встаньте и следуйте команде, наша кровь за родину!

Вот просто взяли и написали адекватную патриотическую песню, вполне на уровне "Into the Motherland" и "Attero Dominatus"

—