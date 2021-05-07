Мнение: Sabaton – Defence of Moscow
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Шведы из Sabaton к 9 мая выпустили новый трек "Оборона Москвы".
Как уточняют, это еще и переделанная песня с "Радио Тапок" https://youtu.be/yw0jQBLbhLU
Текст. https://www.azlyrics.com/lyrics/sabaton/defenceofmoscow.html
Ниже, машинный перевод (если кто-то сделает литературный, киньте в камменты, заменю), дающий примерное представление о чем поют.
"Оборона Москвы"
Как перелет вермахта, Россия 1941 г.
Им не место здесь, мы стоим на земле, миллион сильных
Мы готовы к их удару, лицом к армии рейха
Миллион сильных, это наша земля, им не место здесь.
Услышать приказы маршала Жукова и Сталина
Защищай Родину, Москва не падет!
Стоять и следовать команде, наша кровь для родины
Прислушаться к призыву родины, и подготовиться к шторму
Москва никогда не уступит, капитуляции нет
Заставить их отступить и победить
Лицом к лицу залпы их орудий, для дочерей России и ее сыновей
Все храбрые, которые стоят против волны Тайфуна
С гор и равнин, приходят тысячами в поездах
День и ночь, они вкатываются, чтобы присоединиться к борьбе
Из Казахстана и Магадана
Призыв Родины, Россия возобладает!
Стоять и следовать команде, наша кровь для родины
Прислушаться к призыву родины, и подготовиться к шторму
Москва никогда не уступит, капитуляции нет
Заставить их отступить и победить
Стоять и следовать команде, наша кровь для родины
Прислушаться к призыву родины, и подготовиться к шторму
Москва никогда не уступит, капитуляции нет
Заставить их отступить и победить
Стоять и следовать команде, наша кровь для родины
Прислушаться к призыву родины, и подготовиться к шторму
Москва никогда не уступит, капитуляции нет
Заставить их отступить и победить
Встаньте и следуйте команде, наша кровь за родину!
Вот просто взяли и написали адекватную патриотическую песню, вполне на уровне "Into the Motherland" и "Attero Dominatus"
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Источник: Colonel Cassad
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