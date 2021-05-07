Мнение: Допустимая русофобия, боты ЦРУ против России и награды за головы американцев

1. Вот так, с точки зрения журналистов известного британского издания The Spectator, выглядят россияне, которые пишут в западных соцсетях (Фейсбуке, Твиттере и Ютубе) неугодные западным политикам вещи. Расчеловечивание и демонизация во всей красе (см. заглавную картинку):

https://twitter.com/leonidragozin/status/1286245652922601472

Как верно отмечает автор по ссылке, подобные картинки до степени смешения напоминают антисемитскую пропаганду Третьего Рейха.

Существует ли хоть одна национальность кроме русских, которую бы британские карикатуристы рискнули бы так изобразить?

2. Американские разведслужбы создают единый центр по противодействию «вражеской пропаганде», преимущественно российской:

https://www.politico.com/news/2021/04/26/intelligence-community-hub-foreign-influence-484604

Работать агентство будет в соцсетях. Скорее всего, привычными американскими методами — подкупать, запугивать и травить крупных блогеров, создавать ботофермы комментаторов. Судя по статье, упор будут делать на англоязычные соцсети, которые, впрочем, и так уже давно кишат агрессивными ботами Госдепа.

3. Как это обычно и бывает, по-тихому сдулась фейковая история о наградах за головы американских солдат, которые Россия якобы предлагала выплачивать афганским талибам:

https://twitter.com/DrewHolden360/status/1382838978936705026

https://www.thedailybeast.com/us-intel-walks-back-claim-russians-put-bounties-on-american-troops

Этот нелепый вымысел, — зачем платить за то, что талибы и так делают бесплатно? — сыграл заметную роль в политических баталиях перед выборами президента США в прошлом году. Дональд Трамп назвал эту историю фальсификацией, за что демократы в ответ обвинили его в предательстве.

Продемократическое издание The Washington Post даже присудило Трампу «четыре Пиноккио» за якобы ложь о том, что эта история является фейком (длинный нос Пиноккио – американского аналога Буратино – является символом вранья в западной культуре).

И вот, теперь уже администрация Джо Байдена подтвердила, что информация спецслужб, на которой были основаны обвинения в адрес России, имеет степень надёжности «от низкой до умеренной», что в переводе на нормальный язык означает, что сколько-нибудь убедительных доказательств нет.

Разумеется, ни опровержений, ни извинений перед Трампом, ни добровольного обуратинивания со стороны американских СМИ не последует.