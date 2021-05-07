В РФ соберут шесть спутников связи нового поколения

Как сообщают представители Роскосмоса, в 2025 году планируется запуск спутников связи нового поколения, которые получили название «Гонец-М». Первая партия будет состоять из шести аппаратов.

Сейчас отечественные специалисты работают над созданием этих спутников, отмечают в Роскосмосе. Они будут предназначены для использования на низкой орбите Земли. Объявлена стоимость проекта. Из бюджета страны на это будет потрачено 3,7 млрд рублей.

Напомним, что спутники «Гонец-М» уже функционируют. В данный момент группировка состоит из 22 аппаратов. Вывод на орбиту начался еще в 2005 году. Еще три таких же аппарата запустят в следующем году. Спутники обеспечивают связь на глобальном уровне, уточняют специалисты.