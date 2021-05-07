Ученые разъяснили механизм противодействия антител спайковому белку SARS-CoV-2

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили механизм, в результате которого антитела иммунной системы противодействуют коронавирусу. По словам исследователей, упомянутые элементы обеспечивают защиту организма покрытием спайкового белка SARS-CoV-2.

Как объяснили ученые, представляющие Техасский университет (Остин, США), ряд предыдущих исследований был сосредоточен на одной группе антител, нацеленных на часть спайкового белка вируса, которая называется рецептор-связывающим доменом (RBD). Он, в свою очередь, является элементом спайкового белка, прикрепляющегося напрямую к человеческим клеткам, и позволяющего коронавирусу их инфицировать. В процессе новой научной работы медики исследовали образцы плазмы крови четверых человек и выявили, что около 84% циркулирующих в кровеносной системе антител воздействуют на участки спайкового белка SARS-CoV-2 за пределами RBD, опоясывая его с образованием дуги или стебля, напоминающего зонтик. При этом иммунная система проводит визуализацию всего спайкового белка совместно с его нейтрализацией. Как отметили специалисты, многие из не направленных на RBD антител воздействуют против коронавируса подобно мощному оружию, нацеливаясь на участок в части спайкового белка, находящегося в N-концевом домене (NTD).

Итоги исследования показали, что антитела нейтрализуют патоген на уровне клеточных культур, предотвращая таким образом инфицирование. Примечательно, что NTD также является частью часто мутирующего спайкового белка вируса. По мнению экспертов, одной из причин большой эффективности таких вариантов для уклонения от иммунитета является тот факт, что они способны к мутациям вокруг одного из наиболее распространенных видов антител. Однако, даже несмотря на такую динамику, исследователи отмечают нацеленность около 40% циркулирующих антител на стебель спайкового белка, именуемый субъединицей S2 и являющийся частью, не поддающейся простому изменению вирусом.

Медики выразили уверенность в том, что современные вакцины занимаются выработкой антител, нацеленных на субъединицы S2, которые, скорее всего, обеспечивают дополнительный уровень защиты от SARS-CoV-2. В свою очередь, результаты нового исследования могут помочь в создании бустеров вакцин нового поколения, противодействующих другим штаммам коронавируса. Материалы научной работы были опубликованы в Science.

Источник: medicalinsider.ru