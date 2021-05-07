“Мы могли бы обмануть раковые клетки”: Ученые предложили новую методику лечения онкозаболеваний

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили новые пути повышения эффективности лечения онкологических заболеваний. В результате исследователи предложили методику, основанную на повышении уровня потребления раковыми опухолями профильных лекарств.

Как объяснили ученые, представляющие Массачусетскую клинику общего профиля (США), сложность терапии раковых заболеваний традиционно заключается, в первую очередь, в проблематичной доставке достаточного количества противоопухолевых лекарств непосредственно в опухоль. В качестве своей стратегии они избрали проработку возможности связывания медицинских препаратов с альбумином, являющимся самым распространенным белком в кровеносной системе. Гипотеза медиков основывалась на том, что опухоли традиционно испытывают большую потребность в белковых питательных веществах, а следовательно, при связывании с альбумином необходимого лекарственного средства, последнее будет вместе с белком поглощаться раковыми клетками в большем объеме. В качестве основного терапевтического вещества исследователи приняли хорошо связывающийся с альбумином препарат паклитаксел. Он, к слову, включает в себя совокупность наночастиц nab-PTX и успешно применяется для терапии рака легких и поджелудочной железы даже на последних стадиях. “Однако не у всех пациентов он работает одинаково. Эффективность его доставки в опухоли была неоднозначной из-за неполного понимания того, как альбумин влияет на доставку и действие лекарств”, отметил ведущий автор исследования, доктор Майлз Миллер.

Для получения представления об упомянутом механизме терапии, специалисты провели изучение доставки nab-PTX с использованием клеточных моделей. Они выявили, что поглощение раковыми клетками указанных частиц происходит при контроле сигнальными путями, регулирующими питание клеток. “Это открытие показало, что, если бы мы могли манипулировать этими путями, мы могли бы обмануть раковые клетки, увеличив их потребление nab-PTX”, – подчеркнул соавтор Майлза Миллера, доктор Ран Ли. В результате последующие опыты продемонстрировали, что лечение раковых опухолей с использованием ингибитора рецептора инсулиноподобного фактора роста 1, являющегося важным компонентом одного из сигнальных путей, повысило уровень накопления nab-PTX в опухолях, обеспечив таким образом его эффективность. По мнению ученых, результаты исследования демонстрируют новые возможности для того, чтобы повысить силу действия препаратов, связанных с альбумином, в процессе терапии различных видов онкозаболеваний. Материалы научной работы были опубликованы в Nature Nanotechnology.

Источник: rossaprimavera.ru