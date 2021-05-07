“Оля, мы с тобой!!!”: Виктория Боня эмоционально отреагировала на госпитализацию Ольги Бузовой

Популярная модель и телеведущая Виктория Боня разместила на своей странице в Instagram публикацию, в которой в весьма эмоциональной форме прокомментировала недавнюю госпитализацию её коллеги Ольги Бузовой. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Поводом для свежей публикации в микроблоге модели послужило недавнее сообщение о том, что известная певица и экс-ведущая “Дом-2” Ольга Бузова была экстренно госпитализирована и прооперирована. К слову, сама Виктория Боня имеет самое непосредственное отношение к упомянутому телепроекту – именно в рамках “Дом-2” началась карьера красотки как публичной персоны. Примечательно, что хозяйка аккаунта выразила сильное возмущение пассивным освещением СМИ состояния здоровья коллеги по телестройке. “Почему никто не пишет, что случилось с Олей Бузовой??? Я пишу Оле, но она не отвечает. Такое впервые”, – сокрушалась в публикации Боня. Она заявила, что недоумевает о причинах всеобщего молчания о проблеме и выразила горячую поддержку Бузовой: “Оля, мы с тобой!!!”.

Стоит отметить, что некоторая часть подписчиков Виктории Бони в комментариях выразила большое сомнение в искренности переживаний модели, заподозрив в её эмоциональных откровениях попытку “пропиариться” за счет нашумевшего инцидента. Другие же, напротив, попытались упрекнуть в привлечении внимания к себе уже саму Ольгу Бузову, напомнив о её стремлении к “артистизму”. Впрочем, большинство поклонников Бони все же предпочли её заверить в отсутствии большой опасности для здоровья Бузовой и порекомендовали любимице ознакомиться со Stories поющей ведущей. За четверть суток публикация знаменитости набрала более 20 тысяч “лайков”.