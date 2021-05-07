 

В Киеве усилили контроль за использованием вакцин от COVID-19

07.05.2021, 21:06, Новости дня
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Главам райгосадминистраций столицы мэрия направила соответствующее письмо. В нем содержится напоминание о том, что проводится вакцинация лиц возрастной группы 65 лет и старше.

В КГГА отметили, что получили информацию о случаях вакцинации лиц, не входящих в приоритетные группы.

По данным Минздрава, в Киеве среди лиц, получивших прививки, не относится к приоритетным группам вакцинации 91 человек. В Николаевской области таких 900 человек, в Черкасской – 768, в Кировоградской – 408, в Харькове – 367 человек, в Полтавской области – 292.

Директор департамента здравоохранения киевской мэрии Валентина Гинзбург отметила, что все публичные лица, которые были привиты согласно приказу Минздрава в рамках кампании по популяризации вакцинации, получат вторую дозу вакцины.

По информации КГГА, в Киеве по состоянию на 6 мая было привито от коронавируса 24 370 человек.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca. 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac. 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech. С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

По состоянию на 7 мая в Украине сделали почти 822 тыс. прививок против коронавируса (37 967 – за последние сутки), две дозы получило 428 человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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