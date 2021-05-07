Солонин: СССР должен был не возникать

На вопрос ведущей “Как СССР должен был поступить, чтобы избежать этой кровопролитной войны?” Солонин ответил: “Не возникать”.

“Не в ругательном смысле слова “возникать”, а он не должен был возникнуть”, – сказал историк.

По его словам, появление тоталитарных режимов по всей Европе и в Аргентине в 20-е – начале 30-х годов XX века “неслучайно и имеет свои глубокие корни”.

“Тем не менее, началось это все безумие в России, в Российской Империи, на обломках которой был создан Советский Союз, и победа чудовищного по своей жестокости, бесчеловечности и безумию своей организации тоталитарного режима коммунистического, так называемого интернационального режима, в огромной стране (Советский союз, Российская Империя – огромная страна с огромными ресурсами, огромной возможностью влиять на ситуацию в мире) – оно и было величайшей геополитической катастрофой XX века. И с того момента, когда это здесь укрепилось, у формально их противников (“коричневые” формально считались противниками “красных”, а в общем-то было два оттенка) – появились большие шансы прийти к власти”, – заявил он.

По мнению Солонина, если бы не было победы большевиков в Российской империи и “ленинско-сталинского безобразия, не было бы нацистов в Германии и мы бы не знали, что такое Вторая мировая война”.

ВИДЕОВидео: Алеся Бацман / YouTube

Контекст:

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

В 1941 году Германия с союзниками, вопреки договору, совершила нападение на СССР. Период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года в российской историографии называют Великой Отечественной войной.

В РФ утверждают, что СССР “никогда не был союзником гитлеровской Германии” и что он вынужденно подписал договор о ненападении. В МИД России в 2019 году заявили, что этот шаг позволил Советскому Союзу отсрочить начало войны почти на два года и укрепить обороноспособность страны, “тем самым были спасены сотни тысяч жизней”.



Алеся БАЦМАН

главный редактор

—