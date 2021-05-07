“Укртрансгаз” завершил сезон отбора газа с рекордными за семь лет объемами

“Сезон стал первым для независимого оператора газохранилищ после проведения анбандлингу. Он отличился самыми высокими за семь лет объемами отбора 13,2 млрд м³, диверсификацией услуг и стремительным увеличением портфолио клиентов, что подтверждает высокий спрос и интерес мировых трейдеров к рынку хранения газа в Украине”, – отметили в сообщении.

Объемы отбора сезона 2019/2020 составили 6,1 млрд м³.

В апреле 2021 года из ПХГ было отобрано 0,7 млрд м³, это более чем в 35 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Инфографика: utg.ua

Контекст:

Запасы газа в подземных хранилищах Украины перед отопительным сезоном 2020/2021 достигли 10-летнего максимума. Об этом 5 октября 2020 года сообщила пресс-служба “Укртрансгаза”.

По состоянию на 1 марта 2021 года в хранилищах находилось более 18 млрд м³ газа, это самый высокий уровень наполнения за 10 лет, отметили в “Укртрансгазе”.

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