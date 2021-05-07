 

“Укртрансгаз” завершил сезон отбора газа с рекордными за семь лет объемами

07.05.2021, 21:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сезон стал первым для независимого оператора газохранилищ после проведения анбандлингу. Он отличился самыми высокими за семь лет объемами отбора  13,2 млрд м³, диверсификацией услуг и стремительным увеличением портфолио клиентов, что подтверждает высокий спрос и интерес мировых трейдеров к рынку хранения газа в Украине”, – отметили в сообщении.

Объемы отбора сезона 2019/2020 составили   6,1 млрд  м³.

В апреле 2021 года из ПХГ было отобрано 0,7 млрд м³, это более чем в 35 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Инфографика: utg.ua
Контекст:

Запасы газа в подземных хранилищах Украины перед отопительным сезоном 2020/2021 достигли 10-летнего максимума. Об этом 5 октября 2020 года сообщила пресс-служба “Укртрансгаза”.

По состоянию на 1 марта 2021 года в хранилищах находилось более 18 млрд м³ газа, это самый высокий уровень наполнения за 10 лет, отметили в “Укртрансгазе”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.12 / Новак обсудил с главой Минэнерго Саудовской Аравии двустороннее сотрудничество

18.04 / На Украине началась вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer

19.01 / Тупицкий обратился в полицию из-за недопуска в КСУ

22.07 / Мишустин пообещал вернуть туристам деньги за отдых в России

21.12 / Times – «токсичная внутренняя борьба» — экс-советница Трампа объяснила, почему «русским» хакерам удалось взломать США

27.11 / Случай обледенения вантового моста во Владивостоке сочли первым в мире

12.07 / Из-за деструктивного влияния Геруса на энергетику государство отмечает не день рождения, а годовщину нового энергорынка – экс-глава НКРЭКУ Вовк

22.09 / Боррель посетил Киев, Трамп и Путин выступили в ООН. Главное за день

23.02 / В заповеднике “Аскания-Нова” снова массово погибли птицы

13.11 / Лукашенко пожаловался на позицию РФ по транзиту нефти и газа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика