США заявили о нежелании вводить санкции против России

США не хотят вводить новые санкции против России, но оставляют за собой право на это, если такой шаг будет оправдан, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Когда мы объявили о наших санкциях [в апреле], мы использовали максимальное пространство для маневра, с тем чтобы смочь принять дополнительные [ограничительные] меры, если их [России] действия станут основанием для этого», – цитирует ТАСС пресс-секретаря.

По ее словам, никто не хочет доводить дело до этого, но США оставляют за собой такое право, «если это оправданно».

Ранее Псаки заявила, что Вашингтон стремится к снижению напряженности в двусторонних отношениях и не расценивает антироссийские санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой. Сенатор Алексей Пушков резко ответил на слова Псаки об отношениях с Россией.