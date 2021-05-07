 

США заявили о нежелании вводить санкции против России

07.05.2021, 21:00, Новости дня
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США не хотят вводить новые санкции против России, но оставляют за собой право на это, если такой шаг будет оправдан, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Когда мы объявили о наших санкциях [в апреле], мы использовали максимальное пространство для маневра, с тем чтобы смочь принять дополнительные [ограничительные] меры, если их [России] действия станут основанием для этого», – цитирует ТАСС пресс-секретаря.

По ее словам, никто не хочет доводить дело до этого, но США оставляют за собой такое право, «если это оправданно». 

Ранее Псаки заявила, что Вашингтон стремится к снижению напряженности в двусторонних отношениях и не расценивает антироссийские санкции как единственный инструмент выстраивания диалога с Москвой. Сенатор Алексей Пушков резко ответил на слова Псаки об отношениях с Россией.



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