Мнение: Лукашенко о честных выборах и двойных стандартах
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А вот и видео подъехало, где Лукашенко обещает провести досрочные выборы президента Белоруссии, как только США объявят о досрочных выборах президента.
Там он еще про застреленную в Капитолии вспомнил и про голосование по почте. Ох и жирнота, аж с монитора потекло.
Там еще и про немцев было чудесно по поводу заявления на Лукашенко в немецкую прокуратуру.
Лукашенко на это заявил, что "не наследникам нацистов его судить", но в случае чего, он согласен, чтобы его там судили, но только после Макрона, Меркель и Штайнмайера.
И еще на тему двойных стандартов до кучи из комментариев.
Глава Госдепа США Блинкен:
Соединенные Штаты поддерживают народ Гонконга и отвергают осуждение активистов за участие в праздновании Тяньаньмэня. Все лица, заключенные в тюрьму за ненасильственное осуществление гарантированных свобод, должны быть немедленно освобождены. Secretary Antony Blinken
Китайский журналист:
Освободите Ассанжа
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Источник: Colonel Cassad
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