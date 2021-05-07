Мнение: Лукашенко о честных выборах и двойных стандартах

А вот и видео подъехало, где Лукашенко обещает провести досрочные выборы президента Белоруссии, как только США объявят о досрочных выборах президента.

Там он еще про застреленную в Капитолии вспомнил и про голосование по почте. Ох и жирнота, аж с монитора потекло.

Там еще и про немцев было чудесно по поводу заявления на Лукашенко в немецкую прокуратуру.

Лукашенко на это заявил, что "не наследникам нацистов его судить", но в случае чего, он согласен, чтобы его там судили, но только после Макрона, Меркель и Штайнмайера.

И еще на тему двойных стандартов до кучи из комментариев.

Глава Госдепа США Блинкен:

Соединенные Штаты поддерживают народ Гонконга и отвергают осуждение активистов за участие в праздновании Тяньаньмэня. Все лица, заключенные в тюрьму за ненасильственное осуществление гарантированных свобод, должны быть немедленно освобождены. Secretary Antony Blinken

Китайский журналист:

Освободите Ассанжа

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