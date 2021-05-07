Мнение: Входит и выходит

Эмнисти Интерненшнл снова признала Навального узником совести. Что уже даже не смешно – вы как-нибудь определитесь уже один раз. Инфоповод, конечно, так себе, но уже понятно, что проблему Навального режим решил – пусть не совсем брутально, как с теми, кто был застрелен-травлен, но в целом пока схема террора и насилия продолжает работать. Правда, насчет брутальности есть вопросы – выпустят ли его вообще, а если да, то когда и в каком состоянии.

Само по себе возвращение Навального очень сильно напоминает историю с возвращением и немедленным арестом бывшего министра непонятно чего Абызова. Тому вроде как что-то пообещали, но сразу по прибытии завернули, как говорится, ласты и привет. Похоже, что возвращение Навального тоже было обусловлено какими-то договоренностями и обещаниями, но у воров есть правило – честным быть можно с таким же вором. Точнее, нужно. Иное не по понятиям. А вот лохов и фраеров можно разводить сколько угодно. Понятно, что если для кремлевской братвы даже министр своим не выглядит, то Навальный тем более под него не подпадал аж ни разу.

Сгоряча команда Навального запустила кино про дворец (может, как раз насчет него и была договоренность о приезде), но ситуацию это могло только усугубить. Может, и усугубило. В любом случае сейчас так, как есть, и через полгода фамилия Навальный будет звучать только по каким-то совсем важным поводам. Ну, может, он какой теоретический труд напишет и опубликует на Западе.

Навальный мог быть идеальным оппозиционером в относительно нормальной стране. Рвал бы власть, зарабатывал на этом и держал систему в тонусе. Но это не политика, в чем и закавыка. Политика – это всегда борьба за власть, а власть нужна для воплощения своих идей и проектов. У Навального (и его команды) не было ни того, ни другого. Помнится, на волне событий 11-12 годов его позвали на встречу серьезные люди из бизнеса, внимательно выслушали его выступление, после чего закрыли для себя тему Навального навсегда. В содержательном плане всё осталось, как и тогда.

Я не в смысле злословия в его адрес, на самом деле попасть под каток фашистского террора – удовольствие ниже среднего. И уж тем более уверен, что подобного рода террор – это само по себе преступление. Ну, и кроме того, террор – это показатель откровенной слабости власти, ее несостоятельности и дичайшего пещерного непрофессионализма. У любого наказания есть такое понятие как соразмерность. Когда ОМОН убивает в собственной квартире екатеринбуржца – это показатель плинтусного профессионального уровня этих, с позволения сказать, силовиков. Понаберут из подворотен, а потому и результат. Ничего сложного, чтобы застрелить безоружного через дверь, нет. Если кто заметил, у нас вообще перестали брать живыми, предпочитая решать проблему чисто по-армейски – ковровым бомбометанием и кинжальным огнем на поражение. Хотя вообще-то есть разница – враг внешний и свой собственный гражданин, пусть и подозреваемый в чем-то нехорошем. В этом и состоит разница между полицией и армией, но у нас давно полиция – это просто внутренняя армия, истребляющая собственный народ, как врага. Так что зачем тут профессионализм? Запотело забрало – и от всей души ногой в живот. Или кулаком в печень. Особенно, если это женщина, круть-то какая…

В этом смысле чудовищная жестокость власти во всём – это показатель её столь же невероятной слабости. Сильному не нужно демонстрировать свое зверство. Он вообще не по этим делам.

Но мы о Навальном. Я думаю, что, конечно, если прямо завтра – революция, то он может какое-то время снова попасть в струю и даже возможен вариант, что его куда-то там понесут на руках… Но в целом он как не был политиком, так и не станет им никогда. На мой взгляд, в отношении Навального у власти (а точнее, у главного в этой воровской малине) есть сугубо личные мотивы мелкой и суетливой мести. А так как главный – трус несусветный, то как все трусы жесток и абсолютно лишен хоть какой-то эмпатии. Эти два качества – трусость и жестокость – дополняют друг друга, и, как правило, существуют всегда вместе. Если человек жесток – он всегда трус. Вот всегда. И наоборот тоже верно.

В этом смысле то, что произошло с Навальным и его посадкой – безусловно, дичь и кретинизм. Хотя и объяснимые. Но вот является ли он именно узником совести – тут вопрос сложный. Он – просто жертва злобного и ничтожного правителя. Никакой политики или совести там нет и близко. Как нет и преступления, за которое его засунули за решетку. Фактически он просто жертва насилия. Просто кого-то насилует маньяк, а кого-то лично Сам. Разве что по доверенности – через послушный ему карательный аппарат. Но разницы на самом деле вообще никакой.

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