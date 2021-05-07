Hill – половина американцев назвали свои налоги «слишком высокими», но «справедливыми»

50% американцев считает свои налоги «слишком высокими», пишет The Hill со ссылкой на опрос Gallup. При этом 55% респондентов назвали их «справедливыми», а 43% высказали противоположную точку зрения.



Reuters

Половина американцев заявили, что у них слишком высокие налоги, при этом большинство считает их справедливыми, пишет The Hill со ссылкой на опрос Gallup.

В частности, 50% опрошенных назвали свои налоги слишком высокими, 44% охарактеризовали их как более или менее правильные, а 4% посчитали их слишком низкими.

Отвечая на другой вопрос, 55% американских респондентов назвали выплачиваемые ими налоги «справедливыми», а 43% высказали противоположную точку зрения.

Этот опрос проведён на фоне озвученного президентом Джо Байденом предложения повысить налоги для самых богатых домохозяйств страны, чтобы с помощью этих средств покрыть различные социальные расходы, в том числе в сферах образования и ухода за детьми.

Как уточняет издание, глава Белого дома предложил повысить налоговую ставку для пар, зарабатывающих более $509 тыс. в год.

Байден также хочет поднять корпоративные налоги и налоги на прирост капитала.

Опрос Gallup был проведён в период с 1 по 21 апреля, его статистическая погрешность составляет 4%.