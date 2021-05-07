 

Hill – половина американцев назвали свои налоги «слишком высокими», но «справедливыми»

07.05.2021, 20:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

50% американцев считает свои налоги «слишком высокими», пишет The Hill со ссылкой на опрос Gallup. При этом 55% респондентов назвали их «справедливыми», а 43% высказали противоположную точку зрения.


Reuters

Половина американцев заявили, что у них слишком высокие налоги, при этом большинство считает их справедливыми, пишет The Hill со ссылкой на опрос Gallup.

В частности, 50% опрошенных назвали свои налоги слишком высокими, 44% охарактеризовали их как более или менее правильные, а 4% посчитали их слишком низкими.

Отвечая на другой вопрос, 55% американских респондентов назвали выплачиваемые ими налоги «справедливыми», а 43% высказали противоположную точку зрения.

Этот опрос проведён на фоне озвученного президентом Джо Байденом предложения повысить налоги для самых богатых домохозяйств страны, чтобы с помощью этих средств покрыть различные социальные расходы, в том числе в сферах образования и ухода за детьми.

Как уточняет издание, глава Белого дома предложил повысить налоговую ставку для пар, зарабатывающих более $509 тыс. в год.

Байден также хочет поднять корпоративные налоги и налоги на прирост капитала.

Опрос Gallup был проведён в период с 1 по 21 апреля, его статистическая погрешность составляет 4%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.01 / «Балтийский исследователь» отправился в немецкий порт за трубами для «Северного потока – 2»

12.09 / Европа согласилась дать отпор США по иранской ядерной сделке

22.08 / Над Москвой прошло шоу дронов в честь дня флага России

24.06 / Экономист Гуриев: Я посмотрел сериал “Слуга народа”. Это была часть моей работы в ЕБРР

16.04 / Жена продюсера студии “Квартал 95” снялась в нижнем белье и медицинском корсете на шее

10.03 / WhatsApp невозможно будет запустить на старых моделях iPhone

03.10 / В тридцатую годовщину «Ветра перемен» гимн перестройки вновь зазвучит по-русски

06.05 / 27% украинцев поддерживают введение в стране COVID-паспорта, треть – против – опрос

15.07 / Гривна дешевеет по отношению к евро и доллару

20.01 / Ведущий Fox News призвал Трампа помиловать Ассанжа и разоблачителя ЦРУ Кириаку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика