Hill – половина американцев назвали свои налоги «слишком высокими», но «справедливыми»
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50% американцев считает свои налоги «слишком высокими», пишет The Hill со ссылкой на опрос Gallup. При этом 55% респондентов назвали их «справедливыми», а 43% высказали противоположную точку зрения.
Reuters
Половина американцев заявили, что у них слишком высокие налоги, при этом большинство считает их справедливыми, пишет The Hill со ссылкой на опрос Gallup.
В частности, 50% опрошенных назвали свои налоги слишком высокими, 44% охарактеризовали их как более или менее правильные, а 4% посчитали их слишком низкими.
Отвечая на другой вопрос, 55% американских респондентов назвали выплачиваемые ими налоги «справедливыми», а 43% высказали противоположную точку зрения.
Этот опрос проведён на фоне озвученного президентом Джо Байденом предложения повысить налоги для самых богатых домохозяйств страны, чтобы с помощью этих средств покрыть различные социальные расходы, в том числе в сферах образования и ухода за детьми.
Как уточняет издание, глава Белого дома предложил повысить налоговую ставку для пар, зарабатывающих более $509 тыс. в год.
Байден также хочет поднять корпоративные налоги и налоги на прирост капитала.
Опрос Gallup был проведён в период с 1 по 21 апреля, его статистическая погрешность составляет 4%.
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