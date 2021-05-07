 

Обнаружены микробы, перерабатывающие органику без образования метана

07.05.2021, 20:20, Новости дня
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Китайские ученые, исследовавшие горячий источник Тэнчун Юньнань, случайно обнаружили в нем присутствие уникальных микроорганизмов. Они способны перерабатывать органические соединения, не образуя при этом метан.

Это могут оказаться весьма полезные для борьбы с глобальным потеплением одноклеточные. Ведь метан – это сильный парниковый газ.

Обнаруженных микробов отнесли к группе архей. Они могут участвовать в разложении органики, поясняют ученые. Если вам нужен метан, который вы готовы добывать, то гниение можно пустить на самотек. Если не нужен, используйте эти бактерии, и они самостоятельно утилизируют парниковый газ. Так можно избавиться от грядущих климатических проблем.



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