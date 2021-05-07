Одиночество в полтора раза увеличивает риск развития диабета

Диабет второго типа на 46% чаще встречается у одиноких людей, отмечают британские ученые, исследовавшие взаимосвязь между образом жизни, социальным положением и заболеваемостью.

Результаты данного исследования были опубликованы на страницах профильного издания Diabetologia. Почему дело касается только диабета второго типа, пока остается загадкой. Но статистические данные позволяют утверждать, что этому заболеванию больше подвержены одинокие люди или те, кто, живя в окружении родственников, чувствует себя одинокими.

Существует предположение, что одиночество не столько провоцирует появление болезни, сколько просто ускоряет ее развитие, уточняют участники исследования.