Ученые: Алкоголь в умеренных количествах полезнее для сердца по сравнению с полным воздержанием

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы воздействия алкоголя на сердечно-сосудистую систему. Выяснилось, что употребление алкоголя в умеренных количествах наносит сердцу меньше вреда, чем полное воздержание от спиртного.

В процессе исследования медики, представляющие Массачусетскую клинику общего профиля (США), использовали данные системы здравоохранения Mass General Brigham Biobank, базирующиеся на изучении динамики здоровья более 53 тысяч пациентов, средний возраст которых составлял около 57 лет. Примечательно, что почти 60% исследуемых являлись представительницами прекрасного пола. Отмечается, что все участники исследования в свое время перенесли какое-либо из неблагоприятных сердечно-сосудистых событий – инфаркт или инсульт. Классификация употребления алкогольных напитков была применена по трем направлениям: умеренное употребление (одна порция алкоголя ежедневно у женщин и две порции – у мужчин), чрезмерное употребление, превышающее вышеуказанный показатель и, наконец, полное воздержание от алкоголя. В результате подробного изучения предпочтений в вопросах приема спиртного у всех участников и проведенной визуализации мозга исследователи сделали вывод, что умеренное употребление было связано с более низким риском летального исхода от сердечно-сосудистого заболевания по сравнению с абсолютным отказом от горячительных напитков. Такую корреляцию медики объяснили повышенным уровнем защиты сердца и сосудов у пьющих в умеренных количествах за счет снижения сигналов мозга, связанных со стрессом.

“Мы обнаружили, что активность мозга, связанная со стрессом, была выше у лиц, не употребляющих алкоголь, по сравнению с людьми, которые пили умеренно, в то время как у людей, которые злоупотребляли алкоголем (более 14 порций в неделю), был самый высокий уровень связанной со стрессом мозговой активности”, – прокомментировал итоги исследования один из его авторов, доктор медицины Кенечукву Мезуэ. Впрочем, эксперт подчеркнул, что результаты научной работы вовсе не являются призывом к употреблению алкогольных напитков, пусть даже и в умеренных дозах. По его мнению, выявленная динамика лишь позволяет открыть пути для изыскания новых терапевтических средств или методик для снятия стресса, в том числе физических упражнений, для минимизации сигналов стресса в головном мозге.

Источник: www.medikforum.ru