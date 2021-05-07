В Сети появились характеристики и изображения готовящегося к выходу Realme V25

Новый смартфон среднего ценового сегмента готовится выпустить компания Realme. V25В уже замечен в базе центра сертификации TENAA, в Сети также появились его изображения и характеристики.

Компания Realme уже утвердилась на рынке, как производитель хорошо оснащенных, качественных и при этом недорогих аппаратов. Вскоре на рынок выйдет ее новый смартфон со средним ценников, документация относительно V25 уже появилась на ресурсе китайского регуляторного ведомства TENAA. Указанные в реестре модели RMX3333 и RMX3143, уверены эксперты, относятся к модификациям Realme V25. Габариты устройства соответствуют 174 граммов в весе и 8,1 миллиметра в толщину.

За быстродействие и мощность Realme V25 будет отвечать восьмиядерная однокристальная система Snapdragon 786G от Qualcomm с частотой до 2,8 Гигагерц. Кроме восьми ядер устройство оборудовано графическим ускорителем Adreno 620. Также девайс оснастят поддержкой пятого поколения мобильной связи. 6,43-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1080 на 2400 точек включает интегрированный сканер отпечатков пальцев, 32-мегапиксельный селфи-объектив расположен в вырезе сверху слева.

Основная камере тройная, в ней три датчика на 2, 8 и 64 миллиона пикселей, средний из которых сверхширокоугольный. Долгоиграющим смартфон делает емкий аккумулятор на 4,4 тысячи мАч. В трех версиях Realme V25 содержит 6-, 8- или 12-гигабайтный модуль оперативной памяти. Для хранения любого рода контента в аппарате предусмотрено 128 либо 256 гигабайт встроенной памяти флэш-накопителя. «С коробки» в гаджете установлено одиннадцатое поколение операционной системы Android. Все остальные подробности станут известны ближе к официальной дате выхода в продажу.

Источник: 3dnews.ru